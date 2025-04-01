Индия готова отказаться от российской нефти после угроз Трампа

Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, государственные индийские нефтеперерабатывающие компании Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp начали наспех искать альтернативных поставщиков нефти вместо страны-агрессорки России.

Трампу удалось напугать Индию

Согласно данным журналистов, Индия торопливо ищет альтернативные источники нефти в регионах Ближнего Востока, Северного моря и Средиземноморья.

Власти страны приняли такое решение после громких угроз американского лидера Дональда Трампа в сторону страны-агрессорки России.

Как известно, глава Белого дома недавно официально подтвердил, что готов ввести мощные вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если Москва не согласится на перемирие в Украине.

После слов президента США фьючерсы на нефть выросли, в том числе американский сорт West Texas Intermediate подорожал на 3,1%.

Что важно понимать, Индия до 2022 почти не покупала российскую нефть, но после начала войны стала вторым по величине импортером после Китая.

В прошлом году российские поставки обеспечили около 40% ее импорта, преимущественно нефтью Urals из западных портов.

Дешевые российские ресурсы позволили Индии сократить закупки с Ближнего Востока и Африки.