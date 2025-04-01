Индия готова отказаться от российской нефти после угроз Трампа

Как удалось узнать информационному агентству Bloomberg, государственные индийские нефтеперерабатывающие компании Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp начали наспех искать альтернативных поставщиков нефти вместо страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- Потенциальные вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, могут существенно подкосить экономику России.
- Российские поставки стали важным источником импорта нефти для Индии, однако вскоре ситуация может резко измениться.
Трампу удалось напугать Индию
Согласно данным журналистов, Индия торопливо ищет альтернативные источники нефти в регионах Ближнего Востока, Северного моря и Средиземноморья.
Власти страны приняли такое решение после громких угроз американского лидера Дональда Трампа в сторону страны-агрессорки России.
Как известно, глава Белого дома недавно официально подтвердил, что готов ввести мощные вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если Москва не согласится на перемирие в Украине.
После слов президента США фьючерсы на нефть выросли, в том числе американский сорт West Texas Intermediate подорожал на 3,1%.
Что важно понимать, Индия до 2022 почти не покупала российскую нефть, но после начала войны стала вторым по величине импортером после Китая.
В прошлом году российские поставки обеспечили около 40% ее импорта, преимущественно нефтью Urals из западных портов.
Дешевые российские ресурсы позволили Индии сократить закупки с Ближнего Востока и Африки.
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