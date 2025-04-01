Індія готова відмовитися від російської нафти після погроз Трампа

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Bloomberg, державні індійські нафтопереробні компанії Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp почали поспіхом шукати альтернативних постачальників нафти замість країни-агресорки Росії.

Трампу вдалося налякати Індію

Згідно з даними журналістів, Індія поквапом шукає альтернативні джерела нафти в регіонах Близького Сходу, Північного моря та Середземномор'я.

Влада країни ухвалила таке рішення після гучних погроз американського лідера Дональда Трампа у бік країни-агресорки Росії.

Як відомо, очільник Білого дому нещодавно офіційно підтвердив, що готовий запровадити потужні вторинні санкцій проти країн, що купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на перемир'я в Україні.

Після слів президента США ф'ючерси на нафту зросли, зокрема американський сорт West Texas Intermediate подорожчав на 3,1%.

Що важливо розуміти, Індія до 2022 року майже не купувала російську нафту, але після початку війни стала другим за величиною імпортером після Китаю.

Минулого року російські поставки забезпечили майже 40% її імпорту, переважно нафтою Urals із західних портів.

Дешеві російські ресурси дозволили Індії скоротити закупівлі з Близького Сходу та Африки.