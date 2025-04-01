Індія готова відмовитися від російської нафти після погроз Трампа

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Bloomberg, державні індійські нафтопереробні компанії Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp почали поспіхом шукати альтернативних постачальників нафти замість країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- Потенційні вторинні санкції проти країн, що купують російську нафту, можуть суттєво підкосити економіку Росії.
- Російські поставки стали важливим джерелом імпорту нафти для Індії, проте ситуація може різко змінитися уже незабаром.
Трампу вдалося налякати Індію
Згідно з даними журналістів, Індія поквапом шукає альтернативні джерела нафти в регіонах Близького Сходу, Північного моря та Середземномор'я.
Влада країни ухвалила таке рішення після гучних погроз американського лідера Дональда Трампа у бік країни-агресорки Росії.
Як відомо, очільник Білого дому нещодавно офіційно підтвердив, що готовий запровадити потужні вторинні санкцій проти країн, що купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на перемир'я в Україні.
Після слів президента США ф'ючерси на нафту зросли, зокрема американський сорт West Texas Intermediate подорожчав на 3,1%.
Що важливо розуміти, Індія до 2022 року майже не купувала російську нафту, але після початку війни стала другим за величиною імпортером після Китаю.
Минулого року російські поставки забезпечили майже 40% її імпорту, переважно нафтою Urals із західних портів.
Дешеві російські ресурси дозволили Індії скоротити закупівлі з Близького Сходу та Африки.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-