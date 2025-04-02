Розчаровані Москвою. Що відомо про таємні переговори команди Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, протягом останніх днів члени адміністрації президента США Дональда Трампа активно скаржилися на те, що Вашингтон не зможе добитися підписання мирної угоду щодо України в найближчі кілька місяців. На цьому тлі Білий дім почав розробляти нові плани тиску на Москву та Київ.
Головні тези:
- Початкові цілі досягнення перемир'я в Україні були визнані як нереалістичні.
- Адміністрація Трампа визнала, що саме російський диктатор Путін перешкоджає намірам США щодо встановлення миру.
У Трампа обговорюють неможливість перемир'я найближчими місяцями
Згідно з даними журналістів, спочатку Трампа та його команда були налаштовані досягти повного припинення вогню в Україні до квітня або травня, а домовитися про тривалий мир у подальші місяці.
Після понад двох місяців у Білому домі вони врешті-решт дійшли висновку, що жодна з цих цілей не є реалістичною.
Адміністрація Трампа нарешті усвідомила ймовірність затяжної війни та важливість додаткової підтримки для військових операцій України з боку її західних союзників.
У Білому домі нарешті визнали той факт, що саме російський диктатор Путін, а не український лідер Зеленський, — активно заважає США досягти тривалої мирної угоди.
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