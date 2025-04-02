Розчаровані Москвою. Що відомо про таємні переговори команди Трампа
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Політика
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Розчаровані Москвою. Що відомо про таємні переговори команди Трампа

Трамп
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Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися журналістам, протягом останніх днів члени адміністрації президента США Дональда Трампа активно скаржилися на те, що Вашингтон не зможе добитися підписання мирної угоду щодо України в найближчі кілька місяців. На цьому тлі Білий дім почав розробляти нові плани тиску на Москву та Київ.

Головні тези:

  • Початкові цілі досягнення перемир'я в Україні були визнані як нереалістичні.
  • Адміністрація Трампа визнала, що саме російський диктатор Путін перешкоджає намірам США щодо встановлення миру.

У Трампа обговорюють неможливість перемир'я найближчими місяцями

Згідно з даними журналістів, спочатку Трампа та його команда були налаштовані досягти повного припинення вогню в Україні до квітня або травня, а домовитися про тривалий мир у подальші місяці.

Після понад двох місяців у Білому домі вони врешті-решт дійшли висновку, що жодна з цих цілей не є реалістичною.

Адміністрація Трампа нарешті усвідомила ймовірність затяжної війни та важливість додаткової підтримки для військових операцій України з боку її західних союзників.

Високопосадовці США тижнями скаржилися в приватному порядку на те, як Київ веде переговори, і на те, що вони вважають опором угоді з Вашингтоном щодо корисних копалин і просуванню мирних переговорів. Але останніми днями, за словами джерел, чиновники все більше розчаровані Москвою, — пишуть журналісти.

У Білому домі нарешті визнали той факт, що саме російський диктатор Путін, а не український лідер Зеленський, — активно заважає США досягти тривалої мирної угоди.

Трамп тижнями заявляв, що довіряє російському правителю і вірить, що він відданий миру, але останніми днями Білий дім насторожено ставиться до намірів Путіна.

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