Як вдалося дізнатися журналістам, протягом останніх днів члени адміністрації президента США Дональда Трампа активно скаржилися на те, що Вашингтон не зможе добитися підписання мирної угоду щодо України в найближчі кілька місяців. На цьому тлі Білий дім почав розробляти нові плани тиску на Москву та Київ.

У Трампа обговорюють неможливість перемир'я найближчими місяцями

Згідно з даними журналістів, спочатку Трампа та його команда були налаштовані досягти повного припинення вогню в Україні до квітня або травня, а домовитися про тривалий мир у подальші місяці.

Після понад двох місяців у Білому домі вони врешті-решт дійшли висновку, що жодна з цих цілей не є реалістичною.

Адміністрація Трампа нарешті усвідомила ймовірність затяжної війни та важливість додаткової підтримки для військових операцій України з боку її західних союзників.

Високопосадовці США тижнями скаржилися в приватному порядку на те, як Київ веде переговори, і на те, що вони вважають опором угоді з Вашингтоном щодо корисних копалин і просуванню мирних переговорів. Але останніми днями, за словами джерел, чиновники все більше розчаровані Москвою, — пишуть журналісти. Поширити

У Білому домі нарешті визнали той факт, що саме російський диктатор Путін, а не український лідер Зеленський, — активно заважає США досягти тривалої мирної угоди.