Как удалось узнать журналистам, в течение последних дней члены администрации президента США Дональда Трампа активно жаловались на то, что Вашингтон не сможет добиться подписания мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев. На этом фоне Белый дом начал разрабатывать новые планы давления на Москву и Киев.

У Трампа обсуждают невозможность перемирия в ближайшие месяцы

Согласно данным журналистов, сначала Трампа и его команда были настроены достичь полного прекращения огня в Украине до апреля или мая, а договориться о продолжительном мире в последующие месяцы.

После двух месяцев в Белом доме они в конце концов пришли к выводу, что ни одна из этих целей не является реалистичной.

Администрация Трампа наконец-то осознала вероятность затяжной войны и важность дополнительной поддержки для военных операций Украины со стороны ее западных союзников.

Высокопоставленные чиновники США неделями жаловались в частном порядке на то, как Киев ведет переговоры, и на то, что они считают сопротивлением соглашению с Вашингтоном по поводу полезных ископаемых и продвижению мирных переговоров. Но в последние дни, по словам источников, чиновники все больше разочарованы Москвой, — пишут журналисты. Поделиться

В Белом доме наконец-то признали тот факт, что именно российский диктатор Путин, а не украинский лидер Зеленский, — активно мешает США достичь длительного мирного соглашения.