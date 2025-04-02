Разочарованы Москвой. Что известно о тайных переговорах команды Трампа
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Разочарованы Москвой. Что известно о тайных переговорах команды Трампа

У Трампа обсуждают невозможность перемирия в ближайшие месяцы
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Источник:  Reuters

Как удалось узнать журналистам, в течение последних дней члены администрации президента США Дональда Трампа активно жаловались на то, что Вашингтон не сможет добиться подписания мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев. На этом фоне Белый дом начал разрабатывать новые планы давления на Москву и Киев.

Главные тезисы

  • Первоначальные цели достижения перемирия в Украине были признаны нереалистичными.
  • Администрация Трампа признала, что именно российский диктатор Путин препятствует намерениям США по установлению мира.

У Трампа обсуждают невозможность перемирия в ближайшие месяцы

Согласно данным журналистов, сначала Трампа и его команда были настроены достичь полного прекращения огня в Украине до апреля или мая, а договориться о продолжительном мире в последующие месяцы.

После двух месяцев в Белом доме они в конце концов пришли к выводу, что ни одна из этих целей не является реалистичной.

Администрация Трампа наконец-то осознала вероятность затяжной войны и важность дополнительной поддержки для военных операций Украины со стороны ее западных союзников.

Высокопоставленные чиновники США неделями жаловались в частном порядке на то, как Киев ведет переговоры, и на то, что они считают сопротивлением соглашению с Вашингтоном по поводу полезных ископаемых и продвижению мирных переговоров. Но в последние дни, по словам источников, чиновники все больше разочарованы Москвой, — пишут журналисты.

В Белом доме наконец-то признали тот факт, что именно российский диктатор Путин, а не украинский лидер Зеленский, — активно мешает США достичь длительного мирного соглашения.

Трамп неделями заявлял, что доверяет российскому правителю и верит, что он предан миру, но в последние дни Белый дом настороженно относится к намерениям Путина.

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