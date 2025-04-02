Как удалось узнать журналистам, в течение последних дней члены администрации президента США Дональда Трампа активно жаловались на то, что Вашингтон не сможет добиться подписания мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев. На этом фоне Белый дом начал разрабатывать новые планы давления на Москву и Киев.
Главные тезисы
- Первоначальные цели достижения перемирия в Украине были признаны нереалистичными.
- Администрация Трампа признала, что именно российский диктатор Путин препятствует намерениям США по установлению мира.
У Трампа обсуждают невозможность перемирия в ближайшие месяцы
Согласно данным журналистов, сначала Трампа и его команда были настроены достичь полного прекращения огня в Украине до апреля или мая, а договориться о продолжительном мире в последующие месяцы.
После двух месяцев в Белом доме они в конце концов пришли к выводу, что ни одна из этих целей не является реалистичной.
Администрация Трампа наконец-то осознала вероятность затяжной войны и важность дополнительной поддержки для военных операций Украины со стороны ее западных союзников.
В Белом доме наконец-то признали тот факт, что именно российский диктатор Путин, а не украинский лидер Зеленский, — активно мешает США достичь длительного мирного соглашения.
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