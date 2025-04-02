Российский диктатор Владимир Путин приказал, чтобы глава Фонда национального благосостояния РФ Кирилл Дмитриев на этой неделе посетил Вашингтон для проведения переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.

Команды Трампа и Путина продолжают вести переговоры

Как удалось узнать CNN от своих инсайдеров, эта встреча состоится для переговоров по укреплению отношений между Москвой и Вашингтоном.

Что важно понимать, визит станет первым визитом российского чиновника в США для переговоров с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

По мнению журналистов, это событие знаменует собой существенную оттепель в отношениях обеих стран после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом.

Дмитриев является близким советником Путина и в феврале вместе с другими российскими чиновниками посетил Эр-Рияд (Саудовская Аравия), чтобы начать обсуждение урегулирования прекращения войны в Украине. Поделиться

Следует также обратить внимание на то, что Штаты временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы позволить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в США.