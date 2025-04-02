Путин отправляет своего представителя в США — какая цель
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Путин отправляет своего представителя в США — какая цель

Команды Трампа и Путина продолжают вести переговоры
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Источник:  CNN

Российский диктатор Владимир Путин приказал, чтобы глава Фонда национального благосостояния РФ Кирилл Дмитриев на этой неделе посетил Вашингтон для проведения переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.

Главные тезисы

  • Переговоры между командами Трампа и Путина преследуют цель укрепления отношений между Москвой и Вашингтоном.
  • Визит Дмитриева в США знаменует начало существенной оттепели в отношениях двух стран.

Команды Трампа и Путина продолжают вести переговоры

Как удалось узнать CNN от своих инсайдеров, эта встреча состоится для переговоров по укреплению отношений между Москвой и Вашингтоном.

Что важно понимать, визит станет первым визитом российского чиновника в США для переговоров с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

По мнению журналистов, это событие знаменует собой существенную оттепель в отношениях обеих стран после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом.

Дмитриев является близким советником Путина и в феврале вместе с другими российскими чиновниками посетил Эр-Рияд (Саудовская Аравия), чтобы начать обсуждение урегулирования прекращения войны в Украине.

Следует также обратить внимание на то, что Штаты временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы позволить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в США.

Представитель Путина последние 3 года находился под санкциями США, Канады, ЕС, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

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