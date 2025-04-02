Путин отправляет своего представителя в США — какая цель

Российский диктатор Владимир Путин приказал, чтобы глава Фонда национального благосостояния РФ Кирилл Дмитриев на этой неделе посетил Вашингтон для проведения переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.
Главные тезисы
- Переговоры между командами Трампа и Путина преследуют цель укрепления отношений между Москвой и Вашингтоном.
- Визит Дмитриева в США знаменует начало существенной оттепели в отношениях двух стран.
Команды Трампа и Путина продолжают вести переговоры
Как удалось узнать CNN от своих инсайдеров, эта встреча состоится для переговоров по укреплению отношений между Москвой и Вашингтоном.
Что важно понимать, визит станет первым визитом российского чиновника в США для переговоров с момента вторжения России в Украину в 2022 году.
По мнению журналистов, это событие знаменует собой существенную оттепель в отношениях обеих стран после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом.
Следует также обратить внимание на то, что Штаты временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы позволить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в США.
Представитель Путина последние 3 года находился под санкциями США, Канады, ЕС, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
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