Сенатор-демократ Букер критикував Трампа понад 25 годин поспіль — відео

Сенатор США від Демократичної партії Корі Букер побив рекорд, виступивши з промовою, яка тривала 25 годин і 5 хвилин. Увесь цей час політик жорстко критикував президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Промова Букера стала найтривалішою в історії Сенату США.
- Демократ звернув увагу на кризові явища в країні та збитки, заподіяні політикою Трампа та його команди.
Рекордна промова Букера шокувала світ
Журналісти звертають увагу на те, що демократу уперше в історії вдалося побити рекорд вже покійного сенатора Строма Термонда. Промова останнього, з якою він виступив у 1957 році, тривала 24 години і 18 хвилин.
Попри те, що промова Букера не була формальним зривом голосування — вона заблокувала роботу Сенату.
Політик вийшов до мікрофона в понеділок о 19:00 за східноамериканським часом, пообіцявши виступати доти, доки буде "фізично в змозі", і за його словами, "не маючи нічого, окрім вірша з Біблії в кишені".
Під час своєї промови політик звернув увагу на те, що "країна перебуває в кризі".
Окрім того, він детально проаналізував багато важливих проблем питань, які виникли після повернення Дональда Трампа у Білий дім.
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