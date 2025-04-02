Сенатор-демократ Букер критикував Трампа понад 25 годин поспіль — відео
Категорія
Політика
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Сенатор-демократ Букер критикував Трампа понад 25 годин поспіль — відео

Букер
Джерело:  CNN

Сенатор США від Демократичної партії Корі Букер побив рекорд, виступивши з промовою, яка тривала 25 годин і 5 хвилин. Увесь цей час політик жорстко критикував президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Промова Букера стала найтривалішою в історії Сенату США.
  • Демократ звернув увагу на кризові явища в країні та збитки, заподіяні політикою Трампа та його команди.

Рекордна промова Букера шокувала світ

Журналісти звертають увагу на те, що демократу уперше в історії вдалося побити рекорд вже покійного сенатора Строма Термонда. Промова останнього, з якою він виступив у 1957 році, тривала 24 години і 18 хвилин.

Попри те, що промова Букера не була формальним зривом голосування — вона заблокувала роботу Сенату.

Політик вийшов до мікрофона в понеділок о 19:00 за східноамериканським часом, пообіцявши виступати доти, доки буде "фізично в змозі", і за його словами, "не маючи нічого, окрім вірша з Біблії в кишені".

Марафонський виступ Букера, члена команди демократів у Сенаті, відбувся в той час, коли його партія стикається зі зростаючим тиском з боку своїх виборців, які вимагають зайняти більш жорстку позицію проти Трампа.

Під час своєї промови політик звернув увагу на те, що "країна перебуває в кризі".

Окрім того, він детально проаналізував багато важливих проблем питань, які виникли після повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Лише за 71 день президент Сполучених Штатів завдав стільки шкоди безпеці американців, фінансовій стабільності та основним засадам нашої демократії. Це не нормальні часи для Америки. І вони не повинні розглядатися як такі в Сенаті Сполучених Штатів

Корі Букер

Корі Букер

Сенатор США від Демократичної партії

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