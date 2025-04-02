Сенатор-демократ Букер критиковал Трампа более 25 часов подряд — видео

Сенатор США от Демократической партии Кори Букер побил рекорд, выступив с речью, длившейся 25 часов и 5 минут. Все это время политик жестко критиковал президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Речь Букера стала самой продолжительной в истории Сената США.
- Демократ обратил внимание на кризисные явления в стране и ущерб, причиненный политикой Трампа и его команды.
Рекордная речь Букера шокировала мир
Журналисты обращают внимание на то, что демократу впервые в истории удалось побить рекорд уже покойного сенатора Строма Термонда. Речь последнего, произнесенная в 1957 году, длилась 24 часа и 18 минут.
Несмотря на то, что речь Букера не была формальным срывом голосования, она заблокировала работу Сената.
Политик вышел к микрофону в понедельник в 19:00 по восточноамериканскому времени, пообещав выступать, пока будет "физически в состоянии", и по его словам, "не имея ничего, кроме стиха из Библии в кармане".
В своей речи политик обратил внимание на то, что "страна находится в кризисе".
Кроме того, он подробно проанализировал многие важные проблемы, возникшие после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-