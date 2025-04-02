Сенатор-демократ Букер критиковал Трампа более 25 часов подряд — видео
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Политика
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Сенатор-демократ Букер критиковал Трампа более 25 часов подряд — видео

Рекордная речь Букера шокировала мир
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Источник:  CNN

Сенатор США от Демократической партии Кори Букер побил рекорд, выступив с речью, длившейся 25 часов и 5 минут. Все это время политик жестко критиковал президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Речь Букера стала самой продолжительной в истории Сената США.
  • Демократ обратил внимание на кризисные явления в стране и ущерб, причиненный политикой Трампа и его команды.

Рекордная речь Букера шокировала мир

Журналисты обращают внимание на то, что демократу впервые в истории удалось побить рекорд уже покойного сенатора Строма Термонда. Речь последнего, произнесенная в 1957 году, длилась 24 часа и 18 минут.

Несмотря на то, что речь Букера не была формальным срывом голосования, она заблокировала работу Сената.

Политик вышел к микрофону в понедельник в 19:00 по восточноамериканскому времени, пообещав выступать, пока будет "физически в состоянии", и по его словам, "не имея ничего, кроме стиха из Библии в кармане".

Марафонское выступление Букера, члена команды демократов в Сенате, состоялось в то время, когда его партия сталкивается с растущим давлением со стороны своих избирателей, требующих занять более жесткую позицию против Трампа.

В своей речи политик обратил внимание на то, что "страна находится в кризисе".

Кроме того, он подробно проанализировал многие важные проблемы, возникшие после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Только за 71 день президент Соединенных Штатов нанес столько вреда безопасности американцев, финансовой стабильности и основам нашей демократии. Это не нормальные времена для Америки. И они не должны рассматриваться как таковые в Сенате Соединенных Штатов.

Кори Букер

Кори Букер

Сенатор США от Демократической партии

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