Сенатор-демократ Букер критиковал Трампа более 25 часов подряд — видео

Сенатор США от Демократической партии Кори Букер побил рекорд, выступив с речью, длившейся 25 часов и 5 минут. Все это время политик жестко критиковал президента США Дональда Трампа.

Рекордная речь Букера шокировала мир

Журналисты обращают внимание на то, что демократу впервые в истории удалось побить рекорд уже покойного сенатора Строма Термонда. Речь последнего, произнесенная в 1957 году, длилась 24 часа и 18 минут.

Несмотря на то, что речь Букера не была формальным срывом голосования, она заблокировала работу Сената.

Политик вышел к микрофону в понедельник в 19:00 по восточноамериканскому времени, пообещав выступать, пока будет "физически в состоянии", и по его словам, "не имея ничего, кроме стиха из Библии в кармане".

Марафонское выступление Букера, члена команды демократов в Сенате, состоялось в то время, когда его партия сталкивается с растущим давлением со стороны своих избирателей, требующих занять более жесткую позицию против Трампа. Поделиться

В своей речи политик обратил внимание на то, что "страна находится в кризисе".

Кроме того, он подробно проанализировал многие важные проблемы, возникшие после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.