Нет Трамп. Путин выбрал "главного гостя" на 9 мая

По словам российского диктатора Владимира Путина, он ждет в гости главу Китая Си Цзиньпина на торжества по случаю 9 мая в Москве.
Главные тезисы
- Путин намерен обсудить с китайским лидером состояние двусторонних отношений и сотрудничество на международных площадках.
- Диктатор продолжает называть Си своим "хорошим другом".
Си будет главным гостем Путина 9 мая
О своем приглашении нелегитимный глава Кремля заявил во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван-И.
Путин попросил китайского дипломата передать "дружеский привет" главе Китая, которого он называет своим "хорошим другом".
По словам диктатора, Си будут ждать в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
На этом фоне Путин начал уверять, что подготовит "хорошую и насыщенную" программу.
Российский диктатор отметил, что намерен детально обсудить с Си состояние двусторонних отношений и взаимодействие на международных площадках, в том числе ООН, ШОС и БРИКС.
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