Нет Трамп. Путин выбрал "главного гостя" на 9 мая
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Нет Трамп. Путин выбрал "главного гостя" на 9 мая

Си будет главным гостем Путина 9 мая
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Источник:  online.ua

По словам российского диктатора Владимира Путина, он ждет в гости главу Китая Си Цзиньпина на торжества по случаю 9 мая в Москве.

Главные тезисы

  • Путин намерен обсудить с китайским лидером состояние двусторонних отношений и сотрудничество на международных площадках.
  • Диктатор продолжает называть Си своим "хорошим другом".

Си будет главным гостем Путина 9 мая

О своем приглашении нелегитимный глава Кремля заявил во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван-И.

Путин попросил китайского дипломата передать "дружеский привет" главе Китая, которого он называет своим "хорошим другом".

По словам диктатора, Си будут ждать в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Мы вместе отметим этот юбилей, победу над нацистской Германией и победу над милитаристской Японией.

Владимир Путин

Владимир Путин

Российский диктатор

На этом фоне Путин начал уверять, что подготовит "хорошую и насыщенную" программу.

Надеюсь, что это будет не только связано с участием в торжествах, но это будет еще и отдельный визит главы КНР. Он будет у нас основным гостем, — добавил нелегитимный глава Кремля.

Российский диктатор отметил, что намерен детально обсудить с Си состояние двусторонних отношений и взаимодействие на международных площадках, в том числе ООН, ШОС и БРИКС.

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