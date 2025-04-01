Не Трамп. Путін обрав "головного гостя" на 9 травня

За словами російського диктатора Володимира Путіна, він чекає в гості голову Китаю Сі Цзіньпіна на урочистості з нагоди 9 травня у Москві.
Головні тези:
- Путін має намір обговорити з китайським лідером стан двосторонніх відносин та співпрацю на міжнародних майданчиках.
- Диктатор продовжує називати Сі своїм “хорошим другом”.
Сі буде головним гостем Путіна 9 травня
Про своє запрошення нелегітимний глава Кремля заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ван Ї.
Путін попросив китайського дипломата передати “дружній привіт” главі Китаю, якого він називає свої “хорошим другом”.
За словами диктатора, Сі чекатимуть у Москві з нагоди 80-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні.
На цьому тлі Путін почав запевняти, що підготує "хорошу і насичену" програму.
Російський диктатор зазначив, що має намір детально обговорити із Сі стан двосторонніх відносин і взаємодію на міжнародних майданчиках, зокрема ООН, ШОС і БРІКС.
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