За словами російського диктатора Володимира Путіна, він чекає в гості голову Китаю Сі Цзіньпіна на урочистості з нагоди 9 травня у Москві.

Сі буде головним гостем Путіна 9 травня

Про своє запрошення нелегітимний глава Кремля заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ван Ї.

Путін попросив китайського дипломата передати “дружній привіт” главі Китаю, якого він називає свої “хорошим другом”.

За словами диктатора, Сі чекатимуть у Москві з нагоди 80-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Ми разом відзначимо цей ювілей і перемогу над нацистською Німеччиною, і перемогу над мілітаристською Японією. Володимир Путін Російський диктатор

На цьому тлі Путін почав запевняти, що підготує "хорошу і насичену" програму.

Сподіваюся, що це буде не тільки пов'язано з участю в урочистих заходах, але це буде ще й окремий візит голови КНР. Він буде у нас основним гостем, — додав нелегітимний глава Кремля. Поширити

Російський диктатор зазначив, що має намір детально обговорити із Сі стан двосторонніх відносин і взаємодію на міжнародних майданчиках, зокрема ООН, ШОС і БРІКС.