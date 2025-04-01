Чого далі чекати від Путіна — у Литві розкрили 3 сценарії

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс закликав міжнародну спільноту зробити все можливе для стримування російського диктатора Володимира Путіна, щоб уникнути війни з Росією чи потенційного захоплення країн Балтії.

Литва закликає дати відсіч Росії, поки не пізно

З гучним попередженням очільник МЗС Литви виступив під час свого офіційного візиту до Києва та зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою.

Як стверджує Будріс, наразі від Путіна можна очікувати лише трьох сценарії — війни, окупації або загрози.

За словами дипломата, розвідувальна спільнота у країнах НАТО давно дійшла спільного висновку: саме Росія є довгостроковою прямою військовою загрозою для Альянсу.

Глава МЗС Литви також зазначив, що світ просто не має права ігнорувати російські плани і спроможності та будуть розгорнуті дуже близько до НАТО.

Вони десятиріччями вкладалися у це і чітко готуються до довгострокової конфронтації з НАТО, — попередив міністр. Поширити

Будріс звертає увагу на те, що загроза з боку Росії реальна і довгострокова, тому важливо зробити все можливе, щоб запобігти новій війні у Європі.