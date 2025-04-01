Чого далі чекати від Путіна — у Литві розкрили 3 сценарії

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс закликав міжнародну спільноту зробити все можливе для стримування російського диктатора Володимира Путіна, щоб уникнути війни з Росією чи потенційного захоплення країн Балтії.
Головні тези:
- Росія є довгостроковою військовою загрозою для НАТО.
- Путін не збирається відмовлятися від своїх планів, зокрема щодо вторгнення в Альянс у майбутньому.
Литва закликає дати відсіч Росії, поки не пізно
З гучним попередженням очільник МЗС Литви виступив під час свого офіційного візиту до Києва та зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою.
Як стверджує Будріс, наразі від Путіна можна очікувати лише трьох сценарії — війни, окупації або загрози.
За словами дипломата, розвідувальна спільнота у країнах НАТО давно дійшла спільного висновку: саме Росія є довгостроковою прямою військовою загрозою для Альянсу.
Глава МЗС Литви також зазначив, що світ просто не має права ігнорувати російські плани і спроможності та будуть розгорнуті дуже близько до НАТО.
Будріс звертає увагу на те, що загроза з боку Росії реальна і довгострокова, тому важливо зробити все можливе, щоб запобігти новій війні у Європі.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-