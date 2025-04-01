Чого далі чекати від Путіна — у Литві розкрили 3 сценарії
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Чого далі чекати від Путіна — у Литві розкрили 3 сценарії

МЗС України
Путін

Шеф литовської дипломатії Кястутіс Будріс закликав міжнародну спільноту зробити все можливе для стримування російського диктатора Володимира Путіна, щоб уникнути війни з Росією чи потенційного захоплення країн Балтії.

Головні тези:

  • Росія є довгостроковою військовою загрозою для НАТО.
  • Путін не збирається відмовлятися від своїх планів, зокрема щодо вторгнення в Альянс у майбутньому.

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З гучним попередженням очільник МЗС Литви виступив під час свого офіційного візиту до Києва та зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою.

Як стверджує Будріс, наразі від Путіна можна очікувати лише трьох сценарії — війни, окупації або загрози.

За словами дипломата, розвідувальна спільнота у країнах НАТО давно дійшла спільного висновку: саме Росія є довгостроковою прямою військовою загрозою для Альянсу.

Глава МЗС Литви також зазначив, що світ просто не має права ігнорувати російські плани і спроможності та будуть розгорнуті дуже близько до НАТО.

Вони десятиріччями вкладалися у це і чітко готуються до довгострокової конфронтації з НАТО, — попередив міністр.

Будріс звертає увагу на те, що загроза з боку Росії реальна і довгострокова, тому важливо зробити все можливе, щоб запобігти новій війні у Європі.

У нас з РФ є три варіанти: або війна з Росією, або загроза Росії, або окупація. Для того, щоб уникнути останнього, необхідно бути в такій позиції, де ви можете стримувати. Інакше ви будете у позиції війни.

Кястутіс Будріс

Кястутіс Будріс

Глава МЗС Литви

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