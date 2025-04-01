Пропагандиста-зрадника Молчанова виманили до Польщі й депортували в Україну
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Пропагандиста-зрадника Молчанова виманили до Польщі й депортували в Україну

Кирило Молчанов
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Джерело:  online.ua

У країна-агресорці Росії оплакують ще одну “втрату”: пропагандист з орбіти проросійського політика та зрадника Віктора Медведчука — Кирило Молчанов — був заарештований в Польщі та депортований до України.

Головні тези:

  • Молчанов повірив, що в Німеччині йому дійсно хочуть вручити грант.
  • Він вирушив туди через Польщу, де зрадника одразу ж вдалося затримати.

Поплічник Медведчука не здогадався, що на нього полюють

На переполох, який почався в Росії через арешт та депортацію Молчанова, звернув увагу український журналіст та блогер Денис Казанський.

Спочатку він подумав, що це першоквітневий жарт, однак потім знайшов багато підтверджень.

Розумово відсталий кишеньковий пропагандист Медведчука Кирило Молчанов, який у 2022 році втік до РФ і підтримав війну проти своєї країни, вирішив з'їздити до Польщі, де його заарештували та депортували в Україну.

Денис Казанський

Денис Казанський

Український журналіст та блогер

Як виявилося, Молчанов отримав листа з Німеччини, куди його запросили нібито для вручення якогось гранту.

Фото: скриншот

Найцікавішим є те, що у пропагандиста взагалі не закралося жодних сумнівів з цього приводу — жадібність пересилила здоровий глузд, і він вирушив до Німеччини за грошима.

Та ще й через Польщу. Результат виявився трохи передбачуваним. Це все, що треба знати про розумові здібності команди Медведчука, — з іронією зазначає Денис Казанський.

Фото: скриншот

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