Відео з відомим голлівудським актором Віллемом Дефо було використане російською пропагандою для поширення фейкових заяв про Україну.

Як російська пропаганда використала відео з Дефо для поширення фейкових заяв про Україну

Як зазначають в Центрі протидії дезінформації, російські пропагандисти використали відео з актором, підробивши його голос та приписавши йому фейкові заяви про Україну.

У реальне відео з актором пропагандисти додали його голос, відтворений за допомогою технології дипфейку.

У відео з актором додали фальшивий аудіозапис, приписавши актору нібито негативні висловлювання про Україну та президента Володимира Зеленського.

Спеціалісти проаналізували відео і переконались, що росіяни у черговий раз поширили брехню із метою маніпуляцій.

Відео з Віллемом справді існує, щоправда, в ньому Україна взагалі не згадується. У ролику йдеться про фільм за участі актора.

Кремлівська пропаганда використовує світових зірок для поширення брехні про Україну

За допомогою сучасних технологій пропагандисти з РФ намагаються спотворити реальність та використати світових зірок, як інформаційну зброю у війні.