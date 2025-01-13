Відео з відомим голлівудським актором Віллемом Дефо було використане російською пропагандою для поширення фейкових заяв про Україну.
Головні тези:
- Російські пропагандисти використали відео з актором Віллемом Дефо для поширення фейкових заяв про Україну, підробивши його голос за допомогою технології дипфейк.
- Центр протидії дезінформації підтвердив, що росіяни поширили брехню, використовуючи світову зірку для маніпуляцій у медіа-просторі.
- Відео з актором Віллемом Дефо справді існує, але в оригінальній версії Україна не згадується, що свідчить про злочинні наміри російської пропаганди.
- Пропагандисти з РФ намагаються спотворити реальність та створити негативний образ України, використовуючи дезінформацію та фейкові аудіозаписи.
Як російська пропаганда використала відео з Дефо для поширення фейкових заяв про Україну
Як зазначають в Центрі протидії дезінформації, російські пропагандисти використали відео з актором, підробивши його голос та приписавши йому фейкові заяви про Україну.
У реальне відео з актором пропагандисти додали його голос, відтворений за допомогою технології дипфейку.
У відео з актором додали фальшивий аудіозапис, приписавши актору нібито негативні висловлювання про Україну та президента Володимира Зеленського.
Спеціалісти проаналізували відео і переконались, що росіяни у черговий раз поширили брехню із метою маніпуляцій.
Відео з Віллемом справді існує, щоправда, в ньому Україна взагалі не згадується. У ролику йдеться про фільм за участі актора.
Кремлівська пропаганда використовує світових зірок для поширення брехні про Україну
За допомогою сучасних технологій пропагандисти з РФ намагаються спотворити реальність та використати світових зірок, як інформаційну зброю у війні.
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