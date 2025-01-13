Російські пропагандисти поширюють дипфейк з актором Віллемом Дефо. Він нібито ображає Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські пропагандисти поширюють дипфейк з актором Віллемом Дефо. Він нібито ображає Україну

Центр протидії дезінформації
Віллем Дефо

Відео з відомим голлівудським актором Віллемом Дефо було використане російською пропагандою для поширення фейкових заяв про Україну. 

Головні тези:

  • Російські пропагандисти використали відео з актором Віллемом Дефо для поширення фейкових заяв про Україну, підробивши його голос за допомогою технології дипфейк.
  • Центр протидії дезінформації підтвердив, що росіяни поширили брехню, використовуючи світову зірку для маніпуляцій у медіа-просторі.
  • Відео з актором Віллемом Дефо справді існує, але в оригінальній версії Україна не згадується, що свідчить про злочинні наміри російської пропаганди.
  • Пропагандисти з РФ намагаються спотворити реальність та створити негативний образ України, використовуючи дезінформацію та фейкові аудіозаписи.

Як російська пропаганда використала відео з Дефо для поширення фейкових заяв про Україну

Як зазначають в Центрі протидії дезінформації, російські пропагандисти використали відео з актором, підробивши його голос та приписавши йому фейкові заяви про Україну.

У реальне відео з актором пропагандисти додали його голос, відтворений за допомогою технології дипфейку.

У відео з актором додали фальшивий аудіозапис, приписавши актору нібито негативні висловлювання про Україну та президента Володимира Зеленського.

Спеціалісти проаналізували відео і переконались, що росіяни у черговий раз поширили брехню із метою маніпуляцій.

Відео з Віллемом справді існує, щоправда, в ньому Україна взагалі не згадується. У ролику йдеться про фільм за участі актора.

Кремлівська пропаганда використовує світових зірок для поширення брехні про Україну

За допомогою сучасних технологій пропагандисти з РФ намагаються спотворити реальність та використати світових зірок, як інформаційну зброю у війні. 

Верифікувавши оригінальний відеозапис, Центр з’ясував, що актор у ньому жодного разу не згадував ні Україну, ні Президента Володимира Зеленського. Його промова стосувалася виключно фільму, в якому він знімався. Пропагандисти підмінили аудіоряд, наклавши на відео фейковий запис, створений за допомогою технології дипфейк. Ця брехня є черговим прикладом маніпуляцій, спрямованих на дискредитацію керівництва України та формування її негативного образу з-поміж міжнародної аудиторії, — наголошують у ЦПД.

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