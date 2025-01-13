Российские пропагандисты распространяют дипфейк с актером Уиллемом Дефо. Он якобы оскорбляет Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Российские пропагандисты распространяют дипфейк с актером Уиллемом Дефо. Он якобы оскорбляет Украину

ЦПД
Уиллем Дефо
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Видео с известным голливудским актером Уиллемом Дефо было использовано российской пропагандой для распространения фейковых заявлений об Украине.

Главные тезисы

  • Российская пропаганда использовала видео с актером Уиллемом Дефо для распространения фейковых заявлений об Украине.
  • Использование современных технологий, включая дипфейк, для искажения реальности и манипуляций.
  • Пропагандисты из России добавили фальшивую аудиозапись к оригинальному видео с актером, приписав ему негативные высказывания об Украине и президенте Владимире Зеленском.
  • Кремлевская пропаганда использует мировых звезд для распространения лжи об Украине и дезинформации международной аудитории.

Как российская пропаганда использовала видео с Дефо для распространения фейковых заявлений об Украине

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, российские пропагандисты использовали видео с актером, подделав его голос и приписав ему фейковые заявления об Украине.

В реальное видео с актером пропагандисты добавили его голос, воспроизведенный с помощью технологии дипфейка.

В видео с актером добавили фальшивую аудиозапись, приписав актеру якобы негативные высказывания об Украине и президенте Владимире Зеленском.

Специалисты проанализировали видео и убедились, что россияне в очередной раз распространили ложь с целью манипуляций.

Видео с Уиллемом действительно существует, правда, в нем Украина вообще не упоминается. В ролике речь идет о фильме с участием актера.

Кремлевская пропаганда использует мировые звезды для распространения лжи об Украине

Посредством современных технологий пропагандисты из РФ пытаются исказить реальность и использовать мировые звезды, как информационное оружие в войне.

Верифицировав оригинальную видеозапись, Центр выяснил, что актер в ней ни разу не упоминал ни Украину, ни Президента Владимира Зеленского. Его речь касалась исключительно фильма, в котором он снимался. Пропагандисты подменили аудиоряд, наложив на видео фейковую запись, созданную с помощью технологии дипфейк. Эта ложь является очередным примером манипуляций, направленных на дискредитацию руководства Украины и формирование ее негативного образа среди международной аудитории, — отмечают в ЦПИ.

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