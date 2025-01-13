Видео с известным голливудским актером Уиллемом Дефо было использовано российской пропагандой для распространения фейковых заявлений об Украине.
Главные тезисы
- Российская пропаганда использовала видео с актером Уиллемом Дефо для распространения фейковых заявлений об Украине.
- Использование современных технологий, включая дипфейк, для искажения реальности и манипуляций.
- Пропагандисты из России добавили фальшивую аудиозапись к оригинальному видео с актером, приписав ему негативные высказывания об Украине и президенте Владимире Зеленском.
- Кремлевская пропаганда использует мировых звезд для распространения лжи об Украине и дезинформации международной аудитории.
Как российская пропаганда использовала видео с Дефо для распространения фейковых заявлений об Украине
Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, российские пропагандисты использовали видео с актером, подделав его голос и приписав ему фейковые заявления об Украине.
В реальное видео с актером пропагандисты добавили его голос, воспроизведенный с помощью технологии дипфейка.
В видео с актером добавили фальшивую аудиозапись, приписав актеру якобы негативные высказывания об Украине и президенте Владимире Зеленском.
Специалисты проанализировали видео и убедились, что россияне в очередной раз распространили ложь с целью манипуляций.
Видео с Уиллемом действительно существует, правда, в нем Украина вообще не упоминается. В ролике речь идет о фильме с участием актера.
Кремлевская пропаганда использует мировые звезды для распространения лжи об Украине
Посредством современных технологий пропагандисты из РФ пытаются исказить реальность и использовать мировые звезды, как информационное оружие в войне.
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