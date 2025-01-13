Видео с известным голливудским актером Уиллемом Дефо было использовано российской пропагандой для распространения фейковых заявлений об Украине.

Как российская пропаганда использовала видео с Дефо для распространения фейковых заявлений об Украине

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, российские пропагандисты использовали видео с актером, подделав его голос и приписав ему фейковые заявления об Украине.

В реальное видео с актером пропагандисты добавили его голос, воспроизведенный с помощью технологии дипфейка.

В видео с актером добавили фальшивую аудиозапись, приписав актеру якобы негативные высказывания об Украине и президенте Владимире Зеленском.

Специалисты проанализировали видео и убедились, что россияне в очередной раз распространили ложь с целью манипуляций.

Видео с Уиллемом действительно существует, правда, в нем Украина вообще не упоминается. В ролике речь идет о фильме с участием актера.

Кремлевская пропаганда использует мировые звезды для распространения лжи об Украине

Посредством современных технологий пропагандисты из РФ пытаются исказить реальность и использовать мировые звезды, как информационное оружие в войне.