В Италии запланирован показ пропагандистских фильмов РФ — Госкино Украины отреагировало
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Культура
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В Италии запланирован показ пропагандистских фильмов РФ — Госкино Украины отреагировало

Фильм
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Источник:  Госкино

Государственное агентство по кино обратилось в Посольство Украины в Итальянской Республике с просьбой принять меры по недопущению демонстрации российских пропагандистских фильмов.

Главные тезисы

  • Госкино Украины обратилось в посольство страны в Италии с требованием принять меры против показа пропагандистских фильмов российского производства.
  • Пропагандистские фильмы, планируемые к показу, могут содержать искаженную информацию о событиях в Украине, включая Революцию Достоинства и войну России против Украины.
  • Российские власти вкладывают значительные ресурсы в пропаганду для влияния на общественное мнение в мире, дестабилизации Украины и формирования политического ландшафта.

Российские пропагандистские фильмы покажут в Италии: что известно

Государственное агентство Украины по кино выражает обеспокоенность по поводу запланированных показов пропагандистских фильмов российского производства "Майдан, дорога к войне" ("Maidan, la strada verso la guerra") и "Дети Донбасса" ("I bambini del Donbass") в разных городах Италии в течение января-февраля 2025 года.

Вызывает обеспокоенность, что фильм Майдан, дорога к войне созданный государственным российским пропагандистским каналом Russia Today, и это ставит под сомнение объективность изложенных событий.

В фильме "Дети Донбасса" использовано эмоциональное влияние чувствительными темами для манипулирования и искажения реальной ситуации. Дистрибуцией занимается организация Donbass Italia, известная распространением других пропагандистских материалов.

В агентстве отметили, что эти фильмы могут содержать искаженную информацию о событиях Революции Достоинства и войны России против Украины. Их демонстрация на культурных площадках Италии во время полномасштабной войны в Украине может способствовать дезинформации и манипуляции общественным мнением.

Вкладывая в пропаганду значительные ресурсы, российские власти пытаются дестабилизировать Украину и мир, влиять на политические процессы и формировать общественное мнение в разных регионах планеты в собственных захватнических интересах.

Только за первый год войны Russia Today на арабском языке увеличило охват на 10 млн пользователей. В бюджет на 2025 год Россия заложила 1,42 миллиарда долларов на финансирование пропаганды. Еще около полумиллиарда долларов в год Россия тратит на создание пропаганды не связанными с государством структурами.

Фильм "Россияне на войне" планируют показать на кинофестивале в Швейцарии

Швейцарский кинофестиваль Zurich Film Festival решил показать скандальный фильм российского режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне". Министерство иностранных дел Украины выразило протест и возмущение таким решением.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев, — говорится в заявлении МИД, опубликованном на Facebook.

20-й кинофестиваль в Цюрихе (Zurich Film Festival) состоится 3-13 октября.

Пока фильма Трофимовой нет в перечне фестивальных лент на официальном сайте фестиваля. Как сообщает издание 20 Minuten, ранее показ был запланирован на 11 октября. Теперь эта информация с сайта исчезла.

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