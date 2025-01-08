В Италии запланирован показ пропагандистских фильмов РФ — Госкино Украины отреагировало

Государственное агентство по кино обратилось в Посольство Украины в Итальянской Республике с просьбой принять меры по недопущению демонстрации российских пропагандистских фильмов.
Главные тезисы
- Госкино Украины обратилось в посольство страны в Италии с требованием принять меры против показа пропагандистских фильмов российского производства.
- Пропагандистские фильмы, планируемые к показу, могут содержать искаженную информацию о событиях в Украине, включая Революцию Достоинства и войну России против Украины.
- Российские власти вкладывают значительные ресурсы в пропаганду для влияния на общественное мнение в мире, дестабилизации Украины и формирования политического ландшафта.
Российские пропагандистские фильмы покажут в Италии: что известно
Государственное агентство Украины по кино выражает обеспокоенность по поводу запланированных показов пропагандистских фильмов российского производства "Майдан, дорога к войне" ("Maidan, la strada verso la guerra") и "Дети Донбасса" ("I bambini del Donbass") в разных городах Италии в течение января-февраля 2025 года.
Вызывает обеспокоенность, что фильм Майдан, дорога к войне созданный государственным российским пропагандистским каналом Russia Today, и это ставит под сомнение объективность изложенных событий.
В агентстве отметили, что эти фильмы могут содержать искаженную информацию о событиях Революции Достоинства и войны России против Украины. Их демонстрация на культурных площадках Италии во время полномасштабной войны в Украине может способствовать дезинформации и манипуляции общественным мнением.
Вкладывая в пропаганду значительные ресурсы, российские власти пытаются дестабилизировать Украину и мир, влиять на политические процессы и формировать общественное мнение в разных регионах планеты в собственных захватнических интересах.
Только за первый год войны Russia Today на арабском языке увеличило охват на 10 млн пользователей. В бюджет на 2025 год Россия заложила 1,42 миллиарда долларов на финансирование пропаганды. Еще около полумиллиарда долларов в год Россия тратит на создание пропаганды не связанными с государством структурами.
Фильм "Россияне на войне" планируют показать на кинофестивале в Швейцарии
Швейцарский кинофестиваль Zurich Film Festival решил показать скандальный фильм российского режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне". Министерство иностранных дел Украины выразило протест и возмущение таким решением.
20-й кинофестиваль в Цюрихе (Zurich Film Festival) состоится 3-13 октября.
Пока фильма Трофимовой нет в перечне фестивальных лент на официальном сайте фестиваля. Как сообщает издание 20 Minuten, ранее показ был запланирован на 11 октября. Теперь эта информация с сайта исчезла.
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