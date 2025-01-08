В Италии запланирован показ пропагандистских фильмов РФ — Госкино Украины отреагировало

Государственное агентство по кино обратилось в Посольство Украины в Итальянской Республике с просьбой принять меры по недопущению демонстрации российских пропагандистских фильмов.

Российские пропагандистские фильмы покажут в Италии: что известно

Государственное агентство Украины по кино выражает обеспокоенность по поводу запланированных показов пропагандистских фильмов российского производства "Майдан, дорога к войне" ("Maidan, la strada verso la guerra") и "Дети Донбасса" ("I bambini del Donbass") в разных городах Италии в течение января-февраля 2025 года.

Вызывает обеспокоенность, что фильм Майдан, дорога к войне созданный государственным российским пропагандистским каналом Russia Today, и это ставит под сомнение объективность изложенных событий.

В фильме "Дети Донбасса" использовано эмоциональное влияние чувствительными темами для манипулирования и искажения реальной ситуации. Дистрибуцией занимается организация Donbass Italia, известная распространением других пропагандистских материалов. Поделиться

В агентстве отметили, что эти фильмы могут содержать искаженную информацию о событиях Революции Достоинства и войны России против Украины. Их демонстрация на культурных площадках Италии во время полномасштабной войны в Украине может способствовать дезинформации и манипуляции общественным мнением.

Вкладывая в пропаганду значительные ресурсы, российские власти пытаются дестабилизировать Украину и мир, влиять на политические процессы и формировать общественное мнение в разных регионах планеты в собственных захватнических интересах.

Только за первый год войны Russia Today на арабском языке увеличило охват на 10 млн пользователей. В бюджет на 2025 год Россия заложила 1,42 миллиарда долларов на финансирование пропаганды. Еще около полумиллиарда долларов в год Россия тратит на создание пропаганды не связанными с государством структурами.

Фильм "Россияне на войне" планируют показать на кинофестивале в Швейцарии

Швейцарский кинофестиваль Zurich Film Festival решил показать скандальный фильм российского режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне". Министерство иностранных дел Украины выразило протест и возмущение таким решением.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев, — говорится в заявлении МИД, опубликованном на Facebook. Поделиться

20-й кинофестиваль в Цюрихе (Zurich Film Festival) состоится 3-13 октября.