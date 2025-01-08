В Італії заплановано показ пропагандистських фільмів РФ — Держкіно України відреагувало
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Культура
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В Італії заплановано показ пропагандистських фільмів РФ — Держкіно України відреагувало

Фільм
Джерело:  Держкіно

Державне агентство з питань кіно звернулось до Посольства України в Італійській Республіці з проханням вжити заходів щодо недопущення демонстрації російських пропагандистських фільмів.

Головні тези:

  • Державне агентство з кіно України звертає увагу на показ пропагандистських фільмів російського виробництва в Італії та висловлює занепокоєння щодо можливої дезінформації.
  • Фільми, які планується показувати, можуть містити викривлену інформацію про події в Україні, в тому числі про Революцію Гідності та російсько-українську війну.
  • Російська влада вкладає значні ресурси у пропаганду для дестабілізації України та впливу на громадську думку в різних країнах світу.

Російські пропагандистські фільми покажуть в Італії: що відомо

Державне агентство України з питань кіно висловлює занепокоєння щодо запланованих показів пропагандистських фільмів російського виробництва “Майдан, дорога до війни” (“Maidan, la strada verso la guerra”) та “Діти Донбасу” (“I bambini del Donbass”) в різних містах Італії протягом січня-лютого 2025 року.

Викликає занепокоєння, що фільм “Майдан, дорога до війни” створений державним російським пропагандистським каналом Russia Today, і це ставить під сумнів об’єктивність викладених подій.

У фільмі “Діти Донбасу” використано емоційний вплив чутливими темами задля маніпулювання та викривлення реальної ситуації. Дистрибуцією займається організація “Donbass Italia”, відома поширенням інших пропагандистських матеріалів.

В агентстві зауважили, що ці фільми можуть містити викривлену інформацію про події Революції Гідності та російсько-українську війну. Їх демонстрація на культурних майданчиках Італії під час повномасштабної війни в Україні може сприяти дезінформації та маніпуляції громадською думкою.

Вкладаючи в пропаганду значні ресурси, російська влада намагається дестабілізувати Україну та світ, впливати на політичні процеси та формувати громадську думку в різних регіонах планети у власних загарбницьких інтересах.

Лише за перший рік війни Russia Today арабською мовою збільшило охоплення на 10 млн користувачів. У бюджет на 2025 рік Росія заклала 1,42 мільярда доларів на фінансування пропаганди. Ще близько пів мільярда доларів на рік Росія витрачає на створення пропаганди не пов’язаними з державою структурами.

Фільм "Росіяни на війні" планують показати на кінофестивалі у Швейцарії

Швейцарський кінофестиваль Zurich Film Festival вирішив показати скандальний фільм російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Міністерство закордонних справ України висловило протест та обурення таким рішенням.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців, — йдеться в заяві МЗС, опублікованій на Facebook.

20-й кінофестиваль у Цюриху (Zurich Film Festival) відбудеться 3-13 жовтня.

Наразі фільму Трофімової немає в переліку фестивальних стрічок на офіційному сайті фестивалю. Як повідомляє видання 20 Minuten, раніше показ був запланований на 11 жовтня. Тепер ця інформація з сайту зникла.

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