В Італії заплановано показ пропагандистських фільмів РФ — Держкіно України відреагувало

Державне агентство з питань кіно звернулось до Посольства України в Італійській Республіці з проханням вжити заходів щодо недопущення демонстрації російських пропагандистських фільмів.
Головні тези:
- Державне агентство з кіно України звертає увагу на показ пропагандистських фільмів російського виробництва в Італії та висловлює занепокоєння щодо можливої дезінформації.
- Фільми, які планується показувати, можуть містити викривлену інформацію про події в Україні, в тому числі про Революцію Гідності та російсько-українську війну.
- Російська влада вкладає значні ресурси у пропаганду для дестабілізації України та впливу на громадську думку в різних країнах світу.
Російські пропагандистські фільми покажуть в Італії: що відомо
Державне агентство України з питань кіно висловлює занепокоєння щодо запланованих показів пропагандистських фільмів російського виробництва “Майдан, дорога до війни” (“Maidan, la strada verso la guerra”) та “Діти Донбасу” (“I bambini del Donbass”) в різних містах Італії протягом січня-лютого 2025 року.
Викликає занепокоєння, що фільм “Майдан, дорога до війни” створений державним російським пропагандистським каналом Russia Today, і це ставить під сумнів об’єктивність викладених подій.
В агентстві зауважили, що ці фільми можуть містити викривлену інформацію про події Революції Гідності та російсько-українську війну. Їх демонстрація на культурних майданчиках Італії під час повномасштабної війни в Україні може сприяти дезінформації та маніпуляції громадською думкою.
Вкладаючи в пропаганду значні ресурси, російська влада намагається дестабілізувати Україну та світ, впливати на політичні процеси та формувати громадську думку в різних регіонах планети у власних загарбницьких інтересах.
Лише за перший рік війни Russia Today арабською мовою збільшило охоплення на 10 млн користувачів. У бюджет на 2025 рік Росія заклала 1,42 мільярда доларів на фінансування пропаганди. Ще близько пів мільярда доларів на рік Росія витрачає на створення пропаганди не пов’язаними з державою структурами.
Фільм "Росіяни на війні" планують показати на кінофестивалі у Швейцарії
Швейцарський кінофестиваль Zurich Film Festival вирішив показати скандальний фільм російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Міністерство закордонних справ України висловило протест та обурення таким рішенням.
20-й кінофестиваль у Цюриху (Zurich Film Festival) відбудеться 3-13 жовтня.
Наразі фільму Трофімової немає в переліку фестивальних стрічок на офіційному сайті фестивалю. Як повідомляє видання 20 Minuten, раніше показ був запланований на 11 жовтня. Тепер ця інформація з сайту зникла.
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