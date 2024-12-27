Пока Казахстан и остальные страны мира ждут признания Россией вины за збитие пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", пропагандисты страны-агрессора снимают видео о том, как российские ПВО сбивают Санта-Клауса над Кремлем.

Что известно об очередном абсурдном произведении кремлевской пропаганды

Кремлевские пропагандисты цинично назвали откровенно абсурдный ролик "социальным видео" к новогодним праздникам.

В видео российское ПВО сбивает в небе санки Санты Клауса, поздравляющего жителей России с Новым годом.

На нем Санта летит поздравить россиян с Новым годом. При этом на его санках видна эмблема НАТО и ракеты.

Российский дед Мороз сидит рядом с военным-оккупантом и наблюдает за процессом. После "сбития" оккупант говорит: "цель уничтожена", а дед комментирует: "Не надо нам ничего заграничного".

Что известно о других позорных примерах российской пропаганды

Российская пропаганда еще раз попыталась усилить свои позиции на информационном фронте и традиционно потерпела неудачу, ведь украинские медиаэксперты сразу разоблачили новый фейк окупантов.

Редакция интернет-издания "Детектор медиа" обратила внимание на новый абсурдный фейк российских пропагандистов.

Как оказалось, последние в анонимных телеграмм-каналах активно распространяют информацию о том, что якобы в одной из серий мультсериала "Симпсоны" предусмотрели, что "посол Украины в Великобритании станет президентом", намекая на Валерия Залужного.

Главным "аргументом" есть скриншот из мультфильма. Однако, что важно понимать, это просто очередной фейк.

Что важно понимать, подменяя реальные факты абсурдными утверждениями, россияне в очередной раз пытаются посеять раздоры в Украине и насолить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.