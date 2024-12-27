Поки Казахстан і решта країн світу чекає на визнання Росією провини за збиття пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній", пропагандисти країни-агресорки знімають відео про те, як російські ППО збивають Санта-Клауса над Кремлем.

Що відомо про черговий абсурдний витвір кремлівської пропаганди

Кремлівські пропагандисти цинічно назвали відверто абсурдний ролик "соціальним відео" до новорічних свят.

У відео російське ППО збиває у небі санчата Санти Клауса, який вітає мешканців Росії з Новим роком.

На ньому Санта летить привітати росіян з Новим роком. При цьому на його санчатах видно емблему НАТО та ракети.

Російський дід Мороз сидить поряд із військовим-окупантом і спостерігає за процесом. Після "збиття" окупант каже: "ціль знищено", а дід коментує: "Не треба нам нічого закордонного".

Що відомо про інші ганебні приклади російської пропаганди

Російська пропаганда вкотре спробувала посилити свої позиції на інформаційному фронті й традиційно зазнала невдачі, адже українські медіаексперти одразу викрили новий фейк окупантів.

Редакція інтернет-видання “Детектор медіа” звернули увагу на новий абсурдний фейк російських пропагандистів.

Як виявилося, останні в анонімних телеграм-каналах активно поширюють інформацію про те, що нібито в одній із серій мультсеріалу “Сімпсони” передбачили, що “посол України у Великобританії стане президентом”, натякаючи на Валерія Залужного.

Головним “аргументом” є скриншот із мультфільму. Однак, що важливо розуміти, це просто черговий фейк.

Що важливо розуміти, підміняючи реальні факти абсурдними твердженнями, росіяни вкотре намагаються посіяти розбрати в Україні та насолити українському лідеру Володимиру Зеленському.