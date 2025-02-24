Не той кардинал. Російські пропагандисти "спалилися" на опитуванні щодо виборів в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Не той кардинал. Російські пропагандисти "спалилися" на опитуванні щодо виборів в Україні

вибори
Джерело:  online.ua

Нещодавно у мережі з'явилися повідомлення про опитування щодо виборів 2025 року в Україні, нібито ініційованого адміністрацією Трампа. Насправді за цим “стирчать вуха” російських пропагандистів.

Головні тези:

  • Російські пропагандисти використали фейкове опитування від агенції з назвою «Grey Cardinal» для впливу на громадську думку про вибори в Україні.
  • Назва агенції, що імітувала американську, є російським фразеологізмом, що викликає плутанину в англомовних користувачів.
  • Дивність опитування полягає у відсутності популярних кандидатів на майбутнього президента України, таких як начальник ГУР Кирило Буданов, а також у включенні проросійського Арестовича.

Росіяни запустили фейкове опитування щодо виборів в Україні

Український економіст Андрій Нестерук звернув увагу на те, що це опитування проводить буцімто американська агенція Grey Cardinal. Проте її назва — фразеологізм “сірий кардинал” — буде зрозуміла тільки росіянам і нічого не скаже англомовним користувачам.

Росіяни в своєму стилі. Якщо хтось не знає, англійською "сірий кардинал" буде "power broker", "grey cardinal" не значить в принципі нічого і англомовній людині нічого не скаже.

Директор сумнівної агенції — Борат Сагдієв, так що американською вона навряд чи є, зауважили коментатори під постом.

Також дивним, як помітили українці, є вибір кандидатів на майбутнього президента України.

Якщо щодо Зеленського, Залужного та з натяжкою Порошенка питань немає, то що робить проросійський Арестович з нульовою підтримкою українців у цьому опитуванні? І чому в ньому немає начальника ГУР Кирила Буданова, який є одним зі справжніх лідерів опитування електорату в Україні?

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