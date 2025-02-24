Недавно в сети появились сообщения об опросе выборов 2025 года в Украине, якобы инициированном администрацией Трампа. На самом деле за этим "торчат уши" российских пропагандистов.

Россияне запустили фейковый опрос по выборам в Украине

Украинский экономист Андрей Нестерук обратил внимание на то, что этот опрос проводится якобы американским агентством Grey Cardinal. Однако ее название — фразеологизм "серый кардинал" — будет понятно только россиянам и ничего не скажет англоязычным пользователям.

Русские в своем стиле. Если кто-то не знает, на английском "серый кардинал" будет "power broker", "grey cardinal" не значит в принципе ничего и англоязычному человеку ничего не скажет.

Директор сомнительного агентства — Борат Сагдиев, так что американским оно вряд ли есть, заметили комментаторы под постом.

Также удивительным, как заметили украинцы, выбор кандидатов на будущего президента Украины.

Если по Зеленскому, Залужному и с натяжкой Порошенко вопросов нет, то что делает пророссийский Арестович с нулевой поддержкой украинцев в этом опросе? И почему в нем нет начальника ГУР Кирилла Буданова, являющегося одним из настоящих лидеров опроса электората в Украине?