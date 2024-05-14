Для чего РФ снова распространяет фейки о "грязной бомбе" Украины — объяснение ЦПД

Пропаганда Кремля снова распространяет фейки об "украинской грязной бомбе" для продолжения кампании ядерного шантажа РФ.
Россия снова запустила фейк об "украинской грязной бомбе"
Как сообщили в ЦПИ, на этот раз трансляцией дезинформационного месседжа занимается один из обвиняемых в государственной измене украинских политиков, выехавший в РФ.
В центре отмечают, что РФ прибегает к уже привычному пропагандистскому приему — продуцирует фейки, чтобы потом оправдать преступления, совершаемые их армией на территории Украины.
Подобные заявления сегодня являются также попыткой дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества на фоне подготовки к саммиту по поводу Украинской формулы мира и запугать союзников нашего государства, чтобы заставить их к уступкам Москве.
Путин объявил ядерные учения в России
6 мая Министерство обороны России официально подтвердило, что по поручению нелегитимного президента РФ Владимира Путина в ближайшее время проведет обучение по применению нестратегического ядерного оружия.
Что важно понимать, говорится об учениях с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота.
По мнению американских аналитиков, Кремль вновь запустил кампанию рефлексивного контроля, направленную на принятие решений на Западе, используя ядерные угрозы и дипломатические манипуляции.
Что такое рефлексивное управление? Это механизм переноса причин принятия решения на противника посредством провокаций, интриг, маскировки, создания фальшивых объектов и лжи любого типа.
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