Какова вероятность ядерного удара со стороны РФ — прогноз США

6 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно объявил учения с нестратегическим ядерным оружием. Госдеп США объяснил, опасны ли подобные решения главы Кремля.

Американские власти считают, что Путин снова блефует

С заявлением по этому поводу представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

По его словам, в настоящее время официальный Вашингтон не видит признаков возможного применения российского ядерного оружия против Украины.

Журналисты поинтересовались у американского дипломата, как Штаты намерены реагировать на запланированные страной-агрессоркой учения и насколько это усложнит и без того напряженную ситуацию.

Мэтью Миллер обратил внимание на то, что ядерная риторика Кремля была безрассудной и безответственной на протяжении всей полномасштабной российско-украинской войны.

Представитель Госдепа также официально подтвердил, что Белый дом не собирается корректировать свою ядерную позицию в ответ на угрозы Москвы, ведь в этом нет никакого смысла.

Мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине. Мэтью Миллер Спикер Государственного департамента

Путин объявил ядерные учения в России

6 мая Министерство обороны России официально подтвердило, что по поручению нелегитимного президента РФ Владимира Путина в ближайшее время проведет учения по применению нестратегического ядерного оружия.

Что важно понимать, речь идет об учениях с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота.

По мнению американских аналитиков, Кремль вновь запустил кампанию рефлексивного контроля, направленную на принятие решений на Западе, используя ядерные угрозы и дипломатические манипуляции.

Что такое рефлексивное управление? Это механизм переноса причин принятия решения на противника посредством провокаций, интриг, маскировки, создания фальшивых объектов и лжи любого типа.