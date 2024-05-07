Яка ймовірність ядерного удару з боку РФ — прогноз США

6 травня російський диктатор Володимир Путін неочікувано оголосив навчання із нестратегічною ядерною зброєю. Держдеп США пояснив, чи є наразі небезпечними подібні рішення глави Кремля.

Американська влада вважає, що Путін знову блефує

З заявою з цього приводу речник Державного департаменту Метью Міллер.

За його словами, наразі офіційний Вашингтон не бачать ознак можливого застосування російської ядерної зброї проти України.

Журналісти поцікавилися в американського дипломата, як Штати мають намір реагувати на заплановані країною-агресоркою навчання та наскільки це ускладнить і без того напружену ситуацію.

Метью Міллер звернув увагу на те, що ядерна риторика Кремля була безрозсудною та безвідповідальною протягом усією повномасштабної російсько-української війни.

Представник Держдепу також офіційно підтвердив, що Білий дім не збирається коригувати свою ядерну позицію у відповідь на погрози Москви, адже в цьому наразі немає жодного сенсу.

Ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції у відповідь на ці заяви, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні. Метью Міллер Речник Державного департаменту

Путін оголосив ядерні навчання у Росії

6 травня Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що за дорученням нелегітимного президента РФ Володимира Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Що важливо розуміти, мовиться про навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту.

На переконання американських аналітиків, Кремль знову запустив кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на ухвалення рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції.

Що таке рефлексивне управління? Це механізм перенесення причин прийняття рішення на супротивника за допомогою провокацій, інтриг, маскування, створення фальшивих об'єктів і брехні будь-якого типу.