Для чого РФ знову поширює фейки про "брудну бомбу" України — пояснення ЦПД

Пропаганда Кремля знову поширює фейки про "українську брудну бомбу” для продовження кампанії ядерного шантажу РФ.
Росія знову запустила фейк про “українську брудну бомбу”
Як повідомили в ЦПД, цього разу трансляцією дезінформаційного меседжу займається один з обвинувачених у державній зраді українських політиків, який виїхав до РФ.
В центрі наголошують, що РФ вдається до вже звичного пропагандистського прийому — продукує фейки, щоб потім виправдати злочини, які їхня армія здійснює на території України.
Подібні заяви сьогодні є також намаганням дискредитувати Україну в очах світової спільноти на тлі підготовки до саміту щодо Української формули миру та залякати союзників нашої держави, щоб змусити їх до поступок Москві.
Путін оголосив ядерні навчання у Росії
6 травня Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що за дорученням нелегітимного президента РФ Володимира Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.
Що важливо розуміти, мовиться про навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту.
На переконання американських аналітиків, Кремль знову запустив кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на ухвалення рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції.
Що таке рефлексивне управління? Це механізм перенесення причин прийняття рішення на супротивника за допомогою провокацій, інтриг, маскування, створення фальшивих об'єктів і брехні будь-якого типу.
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