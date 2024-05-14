Для чого РФ знову поширює фейки про "брудну бомбу" України — пояснення ЦПД

Пропаганда Кремля знову поширює фейки про "українську брудну бомбу” для продовження кампанії ядерного шантажу РФ.

Росія знову запустила фейк про “українську брудну бомбу”

Як повідомили в ЦПД, цього разу трансляцією дезінформаційного меседжу займається один з обвинувачених у державній зраді українських політиків, який виїхав до РФ.

Очевидно, переживаючи кризу жанру, ru-пропагандисти раз у раз повертаються до неправдивих заяв про “брудну бомбу”, які були уже неодноразово спростовані як українською стороною, так і міжнародними органами нагляду за ядерною безпекою, — зазначили в ЦПД. Поширити

В центрі наголошують, що РФ вдається до вже звичного пропагандистського прийому — продукує фейки, щоб потім виправдати злочини, які їхня армія здійснює на території України.

Подібні заяви сьогодні є також намаганням дискредитувати Україну в очах світової спільноти на тлі підготовки до саміту щодо Української формули миру та залякати союзників нашої держави, щоб змусити їх до поступок Москві.

Путін оголосив ядерні навчання у Росії

6 травня Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що за дорученням нелегітимного президента РФ Володимира Путіна найближчим часом проведе навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

Що важливо розуміти, мовиться про навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу із залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту.

На переконання американських аналітиків, Кремль знову запустив кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на ухвалення рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції.