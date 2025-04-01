Пропагандиста-предателя Молчанова выманили в Польшу и депортировали в Украину

В страна-агрессорке России оплакивают еще одну "потерю": известный пропагандист с орбиты пророссийского политика и предателя Виктора Медведчука — Кирилл Молчанов — был арестован в Польше и депортирован в Украину.
Главные тезисы
- Молчанов поверил, что в Германии ему действительно хотят вручить грант.
- Он отправился туда через Польшу, где предателя сразу же удалось задержать.
Приспешник Медведчука не догадался, что на него охотятся
На переполох, начавшийся в России из-за ареста и депортации Молчанова, обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Сначала он подумал, что это первоапрельская шутка, но потом нашел много подтверждений.
Как оказалось, Молчанов получил письмо из Германии, куда его пригласили якобы для вручения гранта.
Самое интересное, что у пропагандиста вообще не закралось никаких сомнений по этому поводу — жадность пересилила здравый смысл, и он отправился в Германию за деньгами.
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