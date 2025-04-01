Пропагандиста-предателя Молчанова выманили в Польшу и депортировали в Украину
Категория
Мир
Дата публикации

Пропагандиста-предателя Молчанова выманили в Польшу и депортировали в Украину

Приспешник Медведчука не догадался, что на него охотятся
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Источник:  online.ua

В страна-агрессорке России оплакивают еще одну "потерю": известный пропагандист с орбиты пророссийского политика и предателя Виктора Медведчука — Кирилл Молчанов — был арестован в Польше и депортирован в Украину.

Главные тезисы

  • Молчанов поверил, что в Германии ему действительно хотят вручить грант.
  • Он отправился туда через Польшу, где предателя сразу же удалось задержать.

Приспешник Медведчука не догадался, что на него охотятся

На переполох, начавшийся в России из-за ареста и депортации Молчанова, обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Сначала он подумал, что это первоапрельская шутка, но потом нашел много подтверждений.

Умственно отсталый карманный пропагандист Медведчука Кирилл Молчанов, в 2022 году бежавший в РФ и поддержавший войну против своей страны, решил съездить в Польшу, где его арестовали и депортировали в Украину.

Денис Казанский

Денис Казанский

Украинский журналист и блогер

Как оказалось, Молчанов получил письмо из Германии, куда его пригласили якобы для вручения гранта.

Фото: скриншот

Самое интересное, что у пропагандиста вообще не закралось никаких сомнений по этому поводу — жадность пересилила здравый смысл, и он отправился в Германию за деньгами.

Да еще через Польшу. Результат оказался несколько предсказуемым. Это все, что нужно знать об умственных способностях команды Медведчука, — с иронией отмечает Денис Казанский.

Фото: скриншот

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