Чего дальше ждать от Путина — в Литве раскрыли 3 сценария

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис призвал международное сообщество сделать все возможное для сдерживания российского диктатора Владимира Путина во избежание войны с Россией или потенциального захвата стран Балтии.

Литва призывает дать отпор России, пока не поздно

С громким предупреждением глава МИД Литвы выступил во время своего официального визита в Киев и встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой.

По словам Будриса, от Путина можно ожидать трех сценариев — войны, оккупации или угрозы.

Как утверждает дипломат, разведывательное сообщество в странах НАТО давно пришло к общему выводу: именно Россия является долгосрочной прямой военной угрозой для Альянса.

Глава МИД Литвы также отметил, что мир просто не имеет права игнорировать российские планы и возможности и будут развернуты очень близко к НАТО.

Они десятилетиями вкладывались в это и готовятся к долгосрочной конфронтации с НАТО, — предупредил министр. Поделиться

Будрис обращает внимание на то, что угроза со стороны России реальна и долгосрочна, поэтому важно сделать все возможное, чтобы предотвратить новую войну в Европе.