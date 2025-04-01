Чего дальше ждать от Путина — в Литве раскрыли 3 сценария

Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис призвал международное сообщество сделать все возможное для сдерживания российского диктатора Владимира Путина во избежание войны с Россией или потенциального захвата стран Балтии.
Главные тезисы
- Россия является долгосрочной военной угрозой для НАТО.
- Путин не собирается отказываться от своих планов, в частности по поводу вторжения в Альянс в будущем.
Литва призывает дать отпор России, пока не поздно
С громким предупреждением глава МИД Литвы выступил во время своего официального визита в Киев и встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой.
По словам Будриса, от Путина можно ожидать трех сценариев — войны, оккупации или угрозы.
Как утверждает дипломат, разведывательное сообщество в странах НАТО давно пришло к общему выводу: именно Россия является долгосрочной прямой военной угрозой для Альянса.
Глава МИД Литвы также отметил, что мир просто не имеет права игнорировать российские планы и возможности и будут развернуты очень близко к НАТО.
Будрис обращает внимание на то, что угроза со стороны России реальна и долгосрочна, поэтому важно сделать все возможное, чтобы предотвратить новую войну в Европе.
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