Чего дальше ждать от Путина — в Литве раскрыли 3 сценария
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Политика
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Чего дальше ждать от Путина — в Литве раскрыли 3 сценария

МИД Украины
Путин
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Шеф литовской дипломатии Кястутис Будрис призвал международное сообщество сделать все возможное для сдерживания российского диктатора Владимира Путина во избежание войны с Россией или потенциального захвата стран Балтии.

Главные тезисы

  • Россия является долгосрочной военной угрозой для НАТО.
  • Путин не собирается отказываться от своих планов, в частности по поводу вторжения в Альянс в будущем.

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С громким предупреждением глава МИД Литвы выступил во время своего официального визита в Киев и встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой.

По словам Будриса, от Путина можно ожидать трех сценариев — войны, оккупации или угрозы.

Как утверждает дипломат, разведывательное сообщество в странах НАТО давно пришло к общему выводу: именно Россия является долгосрочной прямой военной угрозой для Альянса.

Глава МИД Литвы также отметил, что мир просто не имеет права игнорировать российские планы и возможности и будут развернуты очень близко к НАТО.

Они десятилетиями вкладывались в это и готовятся к долгосрочной конфронтации с НАТО, — предупредил министр.

Будрис обращает внимание на то, что угроза со стороны России реальна и долгосрочна, поэтому важно сделать все возможное, чтобы предотвратить новую войну в Европе.

У нас с РФ есть три варианта: либо война с Россией, либо угроза России, либо оккупация. Чтобы избежать последнего, необходимо быть в такой позиции, где вы можете сдерживать. Иначе вы будете в позиции войны.

Кястутис Будрис

Кястутис Будрис

Глава МИД Литвы

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