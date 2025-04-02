500% пошлины и не только. В США разработали новый план мести России

Американские сенаторы представили двухпартийный законопроект по введению санкций против страны-агрессорки России на случай, если диктатор Владимир Путин сорвет мирные усилия президента США Дональда Трампа по завершению войны против Украины.
Главные тезисы
- Среди предложенных санкций – 500% пошлины на импортные товары из стран, сотрудничающих с Россией в сфере нефти, газа и урана.
- Американские политики считают, что Россия – агрессор, а войну следует прекратить немедленно.
Против России могут ввести еще большие санкции
Журналисты обращают внимание на то, что над новым санкционным планом работала половина Сената США во главе с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем.
По словам сенаторов, эти ограничения будут введены в действие, если мирные переговоры провалятся или соглашение будет достигнуто, но Россия его нарушит.
Согласно последним данным, в первую очередь речь идет о 500-процентных пошлинах на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты РФ.
По словам сенаторов, санкции против страны-агрессорки РФ будут предусматривать введение тарифов в отношении стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.
К слову, недавно американский лидер Дональд Трамп впервые выразил раздражение из-за затягивания диктатором Путиным переговоров по прекращению огня.
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