500% пошлины и не только. В США разработали новый план мести России
Категория
Экономика
Дата публикации

500% пошлины и не только. В США разработали новый план мести России

России грозят еще большие санкции
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Источник:  online.ua

Американские сенаторы представили двухпартийный законопроект по введению санкций против страны-агрессорки России на случай, если диктатор Владимир Путин сорвет мирные усилия президента США Дональда Трампа по завершению войны против Украины.

Главные тезисы

  • Среди предложенных санкций – 500% пошлины на импортные товары из стран, сотрудничающих с Россией в сфере нефти, газа и урана.
  • Американские политики считают, что Россия – агрессор, а войну следует прекратить немедленно.

Против России могут ввести еще большие санкции

Журналисты обращают внимание на то, что над новым санкционным планом работала половина Сената США во главе с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем.

По словам сенаторов, эти ограничения будут введены в действие, если мирные переговоры провалятся или соглашение будет достигнуто, но Россия его нарушит.

Согласно последним данным, в первую очередь речь идет о 500-процентных пошлинах на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты РФ.

В Сенате США доминирует мнение, что Россия является агрессором, и что ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем, — подчеркнули авторы нового плана.

По словам сенаторов, санкции против страны-агрессорки РФ будут предусматривать введение тарифов в отношении стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Они жесткие не просто так, — отметили американские политики.

К слову, недавно американский лидер Дональд Трамп впервые выразил раздражение из-за затягивания диктатором Путиным переговоров по прекращению огня.

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