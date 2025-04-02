500% пошлины и не только. В США разработали новый план мести России

Американские сенаторы представили двухпартийный законопроект по введению санкций против страны-агрессорки России на случай, если диктатор Владимир Путин сорвет мирные усилия президента США Дональда Трампа по завершению войны против Украины.

Против России могут ввести еще большие санкции

Журналисты обращают внимание на то, что над новым санкционным планом работала половина Сената США во главе с республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем.

По словам сенаторов, эти ограничения будут введены в действие, если мирные переговоры провалятся или соглашение будет достигнуто, но Россия его нарушит.

Согласно последним данным, в первую очередь речь идет о 500-процентных пошлинах на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты РФ.

В Сенате США доминирует мнение, что Россия является агрессором, и что ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем, — подчеркнули авторы нового плана. Поделиться

По словам сенаторов, санкции против страны-агрессорки РФ будут предусматривать введение тарифов в отношении стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Они жесткие не просто так, — отметили американские политики. Поделиться

К слову, недавно американский лидер Дональд Трамп впервые выразил раздражение из-за затягивания диктатором Путиным переговоров по прекращению огня.