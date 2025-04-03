Трамп ухвалив безпрецедентні глобальні мита — чому в списку немає Росії
Категорія
Економіка
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Трамп ухвалив безпрецедентні глобальні мита — чому в списку немає Росії

Трамп
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Джерело:  The New York Times

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. Передбачається, що тарифи торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів.

Головні тези:

  • Трамп ввів глобальні мита, які торкнуться торгівлі на трильйони доларів, проте чому Росія не у списку?
  • Указ Трампа передбачає введення взаємних тарифів та універсального мінімального тарифу на імпорт.
  • Американські санкції вже ускладнюють торгівлю з підсанкційними країнами, тому вони виключені з нових тарифів.

Торгові війни Трампа торкнулися майже всього світу

Виступаючи в Рожевому саду біля Білого дому, президент США анонсував "дуже-дуже хороші новини".

За кілька хвилин я підпишу історичний указ про взаємні тарифи для країн усього світу. Взаємні. Це означає, що те, що вони роблять із нами, ми зробимо з ними. Дуже просто. Простіше нікуди.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він розкритикував Таїланд, Індію, В'єтнам та інші країни за несправедливу, на його думку, тарифну політику і податкові режими щодо американських товарів. І навів як приклад, що США стягують лише 2,4% мито на мотоцикли, тоді як Індія — 70%, В'єтнам — 75%.

Також перед тим, як підписати указ, він довго описував "несправедливі тарифи", які інші країни запровадили на американські товари. "Іноді друзі гірші за ворогів", — сказав Трамп, маючи на увазі високі тарифи, які запровадили окремі країни-союзниці на кшталт Японії.

Це один із найважливіших днів в американській історії. Це наша декларація економічної незалежності. Щодо країн, які погано ставляться до нас, ми вирахуємо суму їхніх тарифів, немонатерних бар'єрів та інших форм шахрайства.

Він також повторив, що опівночі з 2 на 3 квітня США запровадять 25-відсоткові тарифи на всі автомобілі іноземного складання. А також оголосив про запровадження універсального або "мінімального базового тарифу" на імпорт у 10%.

Згідно з указом, США вводять додаткові мита в розмірі:

  • Китай — 34%

  • Європейський союз — 20%

  • В'єтнам — 46%

  • Тайвань — 32%

  • Японія — 24%

  • Південна Корея — 25%

  • Таїланд — 36%

  • Швейцарія — 31%

  • Індонезія — 32%

  • Малайзія — 24%

  • Камбоджа — 49%

  • Велика Британія — 10%

  • Південна Африка — 30%

  • Бразилія — 10%

  • Бангладеш — 34%

  • Сінгапур — 10%

  • Ізраїль — 17%

  • Філіппіни — 17%

  • Чилі — 10%

  • Пакистан — 29%

  • Шрі-Ланка — 44%

Взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року. А мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.

Причому базовий тариф у 10% додаватиметься до тарифів, введених проти конкретних країн. Це означає, наприклад, що на китайські товари тариф становитиме 44% (34+10), на товари з ЄС — 30% (20+10).

Канада і Мексика поки не підпадають під дію взаємних тарифів.

Щодо України запроваджується тільки базове мито 10%.

Цікаво, що у списку нових тарифів відсутні деякі країни, зокрема Білорусь, Північна Корея і Росія.

NYT нібито довідався причину такого рішення. Американське видання посилається на представника Білого дому, що говорив на умовах анонімності.

Низка підсанкційних країн не потрапляє під дію анонсованих у середу взаємних тарифів, оскільки "вони вже стикаються з надзвичайно високими митами".

Ба більше, раніше запроваджені американські санкції буцімто вже "унеможливлюють будь-яку повноцінну торгівлю з цими країнами".

За даними Bloomberg, під приціл потрапив обсяг світової торгівлі на 33 трлн доларів, а країнам від Бразилії до Китаю загрожує скорочення експорту в США від 4 до 90%. Імовірно, середні мита можуть зрости на 15%, що призведе до зростання інфляції та збільшення ризику рецесії США.

За максимального підходу середні тарифні ставки в США збільшаться до 2%, що призведе до скорочення американського ВВП на 4% і зростання цін майже на 2,5% протягом двох-трьох років.

Вплив на торгівельних партнерів за будь-якого сценарію буде серйозним. Китай, ЄС та Індія можуть очолити список країн, які постраждають від впливу на експорт до США, хоча їхні економіки можуть і вистояти. Канада і країни Південно-Східної Азії, ймовірно, відчують більш значний загальний вплив.

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