Трамп ухвалив безпрецедентні глобальні мита — чому в списку немає Росії

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. Передбачається, що тарифи торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів.
Головні тези:
- Трамп ввів глобальні мита, які торкнуться торгівлі на трильйони доларів, проте чому Росія не у списку?
- Указ Трампа передбачає введення взаємних тарифів та універсального мінімального тарифу на імпорт.
- Американські санкції вже ускладнюють торгівлю з підсанкційними країнами, тому вони виключені з нових тарифів.
Торгові війни Трампа торкнулися майже всього світу
Виступаючи в Рожевому саду біля Білого дому, президент США анонсував "дуже-дуже хороші новини".
Він розкритикував Таїланд, Індію, В'єтнам та інші країни за несправедливу, на його думку, тарифну політику і податкові режими щодо американських товарів. І навів як приклад, що США стягують лише 2,4% мито на мотоцикли, тоді як Індія — 70%, В'єтнам — 75%.
Також перед тим, як підписати указ, він довго описував "несправедливі тарифи", які інші країни запровадили на американські товари. "Іноді друзі гірші за ворогів", — сказав Трамп, маючи на увазі високі тарифи, які запровадили окремі країни-союзниці на кшталт Японії.
Це один із найважливіших днів в американській історії. Це наша декларація економічної незалежності. Щодо країн, які погано ставляться до нас, ми вирахуємо суму їхніх тарифів, немонатерних бар'єрів та інших форм шахрайства.
Він також повторив, що опівночі з 2 на 3 квітня США запровадять 25-відсоткові тарифи на всі автомобілі іноземного складання. А також оголосив про запровадження універсального або "мінімального базового тарифу" на імпорт у 10%.
Згідно з указом, США вводять додаткові мита в розмірі:
Китай — 34%
Європейський союз — 20%
В'єтнам — 46%
Тайвань — 32%
Японія — 24%
Південна Корея — 25%
Таїланд — 36%
Швейцарія — 31%
Індонезія — 32%
Малайзія — 24%
Камбоджа — 49%
Велика Британія — 10%
Південна Африка — 30%
Бразилія — 10%
Бангладеш — 34%
Сінгапур — 10%
Ізраїль — 17%
Філіппіни — 17%
Чилі — 10%
Пакистан — 29%
Шрі-Ланка — 44%
Взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року. А мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.
Канада і Мексика поки не підпадають під дію взаємних тарифів.
Щодо України запроваджується тільки базове мито 10%.
Цікаво, що у списку нових тарифів відсутні деякі країни, зокрема Білорусь, Північна Корея і Росія.
NYT нібито довідався причину такого рішення. Американське видання посилається на представника Білого дому, що говорив на умовах анонімності.
Низка підсанкційних країн не потрапляє під дію анонсованих у середу взаємних тарифів, оскільки "вони вже стикаються з надзвичайно високими митами".
Ба більше, раніше запроваджені американські санкції буцімто вже "унеможливлюють будь-яку повноцінну торгівлю з цими країнами".
За максимального підходу середні тарифні ставки в США збільшаться до 2%, що призведе до скорочення американського ВВП на 4% і зростання цін майже на 2,5% протягом двох-трьох років.
Вплив на торгівельних партнерів за будь-якого сценарію буде серйозним. Китай, ЄС та Індія можуть очолити список країн, які постраждають від впливу на експорт до США, хоча їхні економіки можуть і вистояти. Канада і країни Південно-Східної Азії, ймовірно, відчують більш значний загальний вплив.
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