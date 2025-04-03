Трамп ухвалив безпрецедентні глобальні мита — чому в списку немає Росії

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. Передбачається, що тарифи торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів.

Торгові війни Трампа торкнулися майже всього світу

Виступаючи в Рожевому саду біля Білого дому, президент США анонсував "дуже-дуже хороші новини".

За кілька хвилин я підпишу історичний указ про взаємні тарифи для країн усього світу. Взаємні. Це означає, що те, що вони роблять із нами, ми зробимо з ними. Дуже просто. Простіше нікуди. Дональд Трамп Президент США

Він розкритикував Таїланд, Індію, В'єтнам та інші країни за несправедливу, на його думку, тарифну політику і податкові режими щодо американських товарів. І навів як приклад, що США стягують лише 2,4% мито на мотоцикли, тоді як Індія — 70%, В'єтнам — 75%.

Також перед тим, як підписати указ, він довго описував "несправедливі тарифи", які інші країни запровадили на американські товари. "Іноді друзі гірші за ворогів", — сказав Трамп, маючи на увазі високі тарифи, які запровадили окремі країни-союзниці на кшталт Японії.

Це один із найважливіших днів в американській історії. Це наша декларація економічної незалежності. Щодо країн, які погано ставляться до нас, ми вирахуємо суму їхніх тарифів, немонатерних бар'єрів та інших форм шахрайства.

Він також повторив, що опівночі з 2 на 3 квітня США запровадять 25-відсоткові тарифи на всі автомобілі іноземного складання. А також оголосив про запровадження універсального або "мінімального базового тарифу" на імпорт у 10%.

Згідно з указом, США вводять додаткові мита в розмірі:

Китай — 34%

Європейський союз — 20%

В'єтнам — 46%

Тайвань — 32%

Японія — 24%

Південна Корея — 25%

Таїланд — 36%

Швейцарія — 31%

Індонезія — 32%

Малайзія — 24%

Камбоджа — 49%

Велика Британія — 10%

Південна Африка — 30%

Бразилія — 10%

Бангладеш — 34%

Сінгапур — 10%

Ізраїль — 17%

Філіппіни — 17%

Чилі — 10%

Пакистан — 29%

Шрі-Ланка — 44%

Взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року. А мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.

Причому базовий тариф у 10% додаватиметься до тарифів, введених проти конкретних країн. Це означає, наприклад, що на китайські товари тариф становитиме 44% (34+10), на товари з ЄС — 30% (20+10). Поширити

Канада і Мексика поки не підпадають під дію взаємних тарифів.

Щодо України запроваджується тільки базове мито 10%.

Цікаво, що у списку нових тарифів відсутні деякі країни, зокрема Білорусь, Північна Корея і Росія.

NYT нібито довідався причину такого рішення. Американське видання посилається на представника Білого дому, що говорив на умовах анонімності.

Низка підсанкційних країн не потрапляє під дію анонсованих у середу взаємних тарифів, оскільки "вони вже стикаються з надзвичайно високими митами".

Ба більше, раніше запроваджені американські санкції буцімто вже "унеможливлюють будь-яку повноцінну торгівлю з цими країнами".

За даними Bloomberg, під приціл потрапив обсяг світової торгівлі на 33 трлн доларів, а країнам від Бразилії до Китаю загрожує скорочення експорту в США від 4 до 90%. Імовірно, середні мита можуть зрости на 15%, що призведе до зростання інфляції та збільшення ризику рецесії США. Поширити

За максимального підходу середні тарифні ставки в США збільшаться до 2%, що призведе до скорочення американського ВВП на 4% і зростання цін майже на 2,5% протягом двох-трьох років.