Трамп принял беспрецедентные глобальные пошлины — почему в списке нет России

Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. Предполагается, что тарифы коснутся объемов торговли на триллионы долларов.
Главные тезисы
- Россия не попала в список пошлин Трампа из-за уже действующих высоких пошлин и американских санкций против нее.
- Новые глобальные пошлины приведут к сокращению мировой торговли и росту инфляции, что может угрожать мировой экономике.
- Страны, подвергшиеся воздействию тарифов, столкнутся с серьезными экономическими последствиями, включая снижение экспорта и риск рецессии.
Торговые войны Трампа коснулись почти всего мира
Выступая в Розовом саду возле Белого дома, президент США анонсировал "очень хорошие новости".
Он подверг критике Таиланд, Индию, Вьетнам и другие страны за несправедливую, по его мнению, тарифную политику и налоговые режимы в отношении американских товаров. И привел в пример, что США взимают только 2,4% пошлины на мотоциклы, тогда как Индия — 70%, Вьетнам — 75%.
Также перед тем как подписать указ, он долго описывал "несправедливые тарифы", которые другие страны ввели на американские товары. "Иногда друзья хуже врагов", — сказал Трамп, имея в виду высокие тарифы, которые ввели отдельные страны-союзницы вроде Японии.
Это один из самых важных дней в американской истории. Это наша декларация экономической независимости. Что касается плохо относящихся к нам стран, мы рассчитаем сумму их тарифов, немонатерных барьеров и других форм мошенничества.
Он также повторил, что в полночь со 2 на 3 апреля США введут 25-процентные тарифы на все автомобили иностранной сборки. А также объявил о введении универсального или "минимального базового тарифа" на импорт в 10%.
Согласно указу США вводят дополнительные пошлины в размере:
Китай — 34%
Европейский союз — 20%
Вьетнам — 46%
Тайвань — 32%
Япония — 24%
Южная Корея — 25%
Таиланд — 36%
Швейцария — 31%
Индонезия — 32%
Малайзия — 24%
Камбоджа — 49%
Великобритания — 10%
Южная Африка — 30%
Бразилия — 10%
Бангладэш — 34%
Сингапур — 10%
Израиль — 17%
Филиппины — 17%
Чили — 10%
Пакистан — 29%
Шри-Ланка — 44%
Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля 2025 года. А минимальный базовый тариф все страны станут платить с 5 апреля.
Канада и Мексика пока не подпадают под действие взаимных тарифов.
По Украине вводится только базовая пошлина 10%.
Интересно, что в списке новых тарифов отсутствуют некоторые страны, в том числе Беларусь, Северная Корея и Россия.
NYT якобы узнал причину такого решения. Американское издание ссылается на говорящего на условиях анонимности представителя Белого дома.
Ряд подсанкционных стран не попадает под действие анонсированных в среду взаимных тарифов, поскольку они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими пошлинами.
Более того, ранее введенные американские санкции якобы уже "не делают возможным любую полноценную торговлю с этими странами".
При максимальном подходе средние тарифные ставки в США увеличатся до 2%, что приведет к сокращению американского ВВП на 4% и росту цен почти на 2,5% в течение двух-трех лет.
Влияние на торговых партнеров при любом сценарии будет серьезным. Китай, ЕС и Индия могут возглавить список стран, пострадавших от влияния на экспорт в США, хотя их экономики могут выстоять. Канада и страны Юго-Восточной Азии, вероятно, ощутят более значительное всеобщее влияние.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-