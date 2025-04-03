Трамп принял беспрецедентные глобальные пошлины — почему в списке нет России
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Экономика
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Трамп принял беспрецедентные глобальные пошлины — почему в списке нет России

Трамп
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Источник:  The New York Times

Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. Предполагается, что тарифы коснутся объемов торговли на триллионы долларов.

Главные тезисы

  • Россия не попала в список пошлин Трампа из-за уже действующих высоких пошлин и американских санкций против нее.
  • Новые глобальные пошлины приведут к сокращению мировой торговли и росту инфляции, что может угрожать мировой экономике.
  • Страны, подвергшиеся воздействию тарифов, столкнутся с серьезными экономическими последствиями, включая снижение экспорта и риск рецессии.

Торговые войны Трампа коснулись почти всего мира

Выступая в Розовом саду возле Белого дома, президент США анонсировал "очень хорошие новости".

Через несколько минут я подпишу исторический указ о взаимных тарифах для стран всего мира. Взаимные. Это значит, что то, что они делают с нами, мы сделаем с ними. Очень просто. Проще некуда.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он подверг критике Таиланд, Индию, Вьетнам и другие страны за несправедливую, по его мнению, тарифную политику и налоговые режимы в отношении американских товаров. И привел в пример, что США взимают только 2,4% пошлины на мотоциклы, тогда как Индия — 70%, Вьетнам — 75%.

Также перед тем как подписать указ, он долго описывал "несправедливые тарифы", которые другие страны ввели на американские товары. "Иногда друзья хуже врагов", — сказал Трамп, имея в виду высокие тарифы, которые ввели отдельные страны-союзницы вроде Японии.

Это один из самых важных дней в американской истории. Это наша декларация экономической независимости. Что касается плохо относящихся к нам стран, мы рассчитаем сумму их тарифов, немонатерных барьеров и других форм мошенничества.

Он также повторил, что в полночь со 2 на 3 апреля США введут 25-процентные тарифы на все автомобили иностранной сборки. А также объявил о введении универсального или "минимального базового тарифа" на импорт в 10%.

Согласно указу США вводят дополнительные пошлины в размере:

  • Китай — 34%

  • Европейский союз — 20%

  • Вьетнам — 46%

  • Тайвань — 32%

  • Япония — 24%

  • Южная Корея — 25%

  • Таиланд — 36%

  • Швейцария — 31%

  • Индонезия — 32%

  • Малайзия — 24%

  • Камбоджа — 49%

  • Великобритания — 10%

  • Южная Африка — 30%

  • Бразилия — 10%

  • Бангладэш — 34%

  • Сингапур — 10%

  • Израиль — 17%

  • Филиппины — 17%

  • Чили — 10%

  • Пакистан — 29%

  • Шри-Ланка — 44%

Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля 2025 года. А минимальный базовый тариф все страны станут платить с 5 апреля.

Причем базовый тариф в 10% будет прибавляться к тарифам, введенным против конкретных стран. Это означает, например, что на китайские товары тариф составит 44% (34+10), на товары из ЕС — 30% (20+10).

Канада и Мексика пока не подпадают под действие взаимных тарифов.

По Украине вводится только базовая пошлина 10%.

Интересно, что в списке новых тарифов отсутствуют некоторые страны, в том числе Беларусь, Северная Корея и Россия.

NYT якобы узнал причину такого решения. Американское издание ссылается на говорящего на условиях анонимности представителя Белого дома.

Ряд подсанкционных стран не попадает под действие анонсированных в среду взаимных тарифов, поскольку они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими пошлинами.

Более того, ранее введенные американские санкции якобы уже "не делают возможным любую полноценную торговлю с этими странами".

По данным Bloomberg, под прицел попал объем мировой торговли в 33 трлн долларов, а странам от Бразилии в Китай грозит сокращение экспорта в США от 4 до 90%. Предположительно средние пошлины могут вырасти на 15%, что приведет к росту инфляции и увеличению риска рецессии США.

При максимальном подходе средние тарифные ставки в США увеличатся до 2%, что приведет к сокращению американского ВВП на 4% и росту цен почти на 2,5% в течение двух-трех лет.

Влияние на торговых партнеров при любом сценарии будет серьезным. Китай, ЕС и Индия могут возглавить список стран, пострадавших от влияния на экспорт в США, хотя их экономики могут выстоять. Канада и страны Юго-Восточной Азии, вероятно, ощутят более значительное всеобщее влияние.

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