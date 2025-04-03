Трамп принял беспрецедентные глобальные пошлины — почему в списке нет России

Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. Предполагается, что тарифы коснутся объемов торговли на триллионы долларов.

Торговые войны Трампа коснулись почти всего мира

Выступая в Розовом саду возле Белого дома, президент США анонсировал "очень хорошие новости".

Через несколько минут я подпишу исторический указ о взаимных тарифах для стран всего мира. Взаимные. Это значит, что то, что они делают с нами, мы сделаем с ними. Очень просто. Проще некуда. Дональд Трамп Президент США

Он подверг критике Таиланд, Индию, Вьетнам и другие страны за несправедливую, по его мнению, тарифную политику и налоговые режимы в отношении американских товаров. И привел в пример, что США взимают только 2,4% пошлины на мотоциклы, тогда как Индия — 70%, Вьетнам — 75%.

Также перед тем как подписать указ, он долго описывал "несправедливые тарифы", которые другие страны ввели на американские товары. "Иногда друзья хуже врагов", — сказал Трамп, имея в виду высокие тарифы, которые ввели отдельные страны-союзницы вроде Японии.

Это один из самых важных дней в американской истории. Это наша декларация экономической независимости. Что касается плохо относящихся к нам стран, мы рассчитаем сумму их тарифов, немонатерных барьеров и других форм мошенничества.

Он также повторил, что в полночь со 2 на 3 апреля США введут 25-процентные тарифы на все автомобили иностранной сборки. А также объявил о введении универсального или "минимального базового тарифа" на импорт в 10%.

Согласно указу США вводят дополнительные пошлины в размере:

Китай — 34%

Европейский союз — 20%

Вьетнам — 46%

Тайвань — 32%

Япония — 24%

Южная Корея — 25%

Таиланд — 36%

Швейцария — 31%

Индонезия — 32%

Малайзия — 24%

Камбоджа — 49%

Великобритания — 10%

Южная Африка — 30%

Бразилия — 10%

Бангладэш — 34%

Сингапур — 10%

Израиль — 17%

Филиппины — 17%

Чили — 10%

Пакистан — 29%

Шри-Ланка — 44%

Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля 2025 года. А минимальный базовый тариф все страны станут платить с 5 апреля.

Причем базовый тариф в 10% будет прибавляться к тарифам, введенным против конкретных стран. Это означает, например, что на китайские товары тариф составит 44% (34+10), на товары из ЕС — 30% (20+10). Поделиться

Канада и Мексика пока не подпадают под действие взаимных тарифов.

По Украине вводится только базовая пошлина 10%.

Интересно, что в списке новых тарифов отсутствуют некоторые страны, в том числе Беларусь, Северная Корея и Россия.

NYT якобы узнал причину такого решения. Американское издание ссылается на говорящего на условиях анонимности представителя Белого дома.

Ряд подсанкционных стран не попадает под действие анонсированных в среду взаимных тарифов, поскольку они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими пошлинами.

Более того, ранее введенные американские санкции якобы уже "не делают возможным любую полноценную торговлю с этими странами".

По данным Bloomberg, под прицел попал объем мировой торговли в 33 трлн долларов, а странам от Бразилии в Китай грозит сокращение экспорта в США от 4 до 90%. Предположительно средние пошлины могут вырасти на 15%, что приведет к росту инфляции и увеличению риска рецессии США. Поделиться

При максимальном подходе средние тарифные ставки в США увеличатся до 2%, что приведет к сокращению американского ВВП на 4% и росту цен почти на 2,5% в течение двух-трех лет.