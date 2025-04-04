У МВФ б'ють на сполох через нове рішення Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації

У МВФ б'ють на сполох через нове рішення Трампа

У МВФ оцінили потенційні наслідки рішень Трампа
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Джерело:  Bloomberg

Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва звертає увагу на те, що мита з боку адміністрації президента США Дональда Трампа можуть стати нищівним ударом для світової економіки.

Головні тези:

  • Очільниця МВФ закликає міжнародну спільноту уникати дій, які загострять економічну ситуацію.
  • Вона також додала, що важливо своєчасно реагувати на нові виклики.

У МВФ оцінили потенційні наслідки рішень Трампа

За словами Крісталіни Георгієвої, наразі вона та її команда оцінюють макроекономічні наслідки оголошених тарифних заходів.

Вони є значним ризиком для глобальних перспектив у період млявого зростання, — наголосила очільниця МВФ.

Георгієва закликає міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що через рішення президента США миттєво обвалилися світові ринки.

Вона також додала, що наразі вкрай важливо уникати кроків, які можуть ще більше нашкодити світовій економіці.

Ми закликаємо США та їхніх торговельних партнерів конструктивно працювати над врегулюванням торговельної напруженості та зниженням невизначеності.

Крісталіна Георгієва

Крісталіна Георгієва

Глава МВФ

Як уже згадувалося раніше, команда американського лідера Дональда Трампа запровадили мита в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, які імпортуватимуться в Америку.

Ба більше, Білий дім оголосив 20% мита на товари з Євросоюзу.

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