"Это ужасно". Трамп публично раскритиковал Путина и Россию

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что зол из-за усиления российским диктатором Владимиром Путиным террора против Украины. Тем не менее, он не объяснил, как собирается останавливать РФ и ее атаки.

Трамп жестко высказался о действиях России

О своем возмущении президент США заявил во время встречи с лидером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Как отметил Дональд Трампа, все, что сейчас происходит в Украине, — "очень нехорошая ситуация".

Мне не нравится то, что происходит с бомбардировками, потому что они (россияне — ред.) бомбят как сумасшедшие прямо сейчас. Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома в очередной раз повторил, что он и его команда проводят переговоры, как с РФ, так и с Украиной о потенциальном мирном урегулировании.

И мы вроде как приближаемся, но я не доволен всеми бомбардировками, которые происходят в последнюю неделю или где-то так. Это ужасно, — возмутился американский лидер. Поделиться

К слову, недавно шеф американской дипломатии Марко Рубио подчеркнул, что команда Дональда Трампа ожидает от Кремля согласия на прекращение огня против Украины, однако ждать вечно не собирается.