"Это ужасно". Трамп публично раскритиковал Путина и Россию

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что зол из-за усиления российским диктатором Владимиром Путиным террора против Украины. Тем не менее, он не объяснил, как собирается останавливать РФ и ее атаки.
Главные тезисы
- Лидер США назвал ситуацию в Украине ужасной и разозлился из-за усиления бомбардировок со стороны РФ.
- В Белом доме все еще ждут согласия Москвы на прекращение огня.
Трамп жестко высказался о действиях России
О своем возмущении президент США заявил во время встречи с лидером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Как отметил Дональд Трампа, все, что сейчас происходит в Украине, — "очень нехорошая ситуация".
Глава Белого дома в очередной раз повторил, что он и его команда проводят переговоры, как с РФ, так и с Украиной о потенциальном мирном урегулировании.
К слову, недавно шеф американской дипломатии Марко Рубио подчеркнул, что команда Дональда Трампа ожидает от Кремля согласия на прекращение огня против Украины, однако ждать вечно не собирается.
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