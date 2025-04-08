"Это ужасно". Трамп публично раскритиковал Путина и Россию
Категория
Политика
Дата публикации

"Это ужасно". Трамп публично раскритиковал Путина и Россию

The White House
Трамп жестко высказался о действиях России
Read in English
Читати українською

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что зол из-за усиления российским диктатором Владимиром Путиным террора против Украины. Тем не менее, он не объяснил, как собирается останавливать РФ и ее атаки.

Главные тезисы

  • Лидер США назвал ситуацию в Украине ужасной и разозлился из-за усиления бомбардировок со стороны РФ.
  • В Белом доме все еще ждут согласия Москвы на прекращение огня.

Трамп жестко высказался о действиях России

О своем возмущении президент США заявил во время встречи с лидером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Как отметил Дональд Трампа, все, что сейчас происходит в Украине, — "очень нехорошая ситуация".

Мне не нравится то, что происходит с бомбардировками, потому что они (россияне — ред.) бомбят как сумасшедшие прямо сейчас.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Глава Белого дома в очередной раз повторил, что он и его команда проводят переговоры, как с РФ, так и с Украиной о потенциальном мирном урегулировании.

И мы вроде как приближаемся, но я не доволен всеми бомбардировками, которые происходят в последнюю неделю или где-то так. Это ужасно, — возмутился американский лидер.

К слову, недавно шеф американской дипломатии Марко Рубио подчеркнул, что команда Дональда Трампа ожидает от Кремля согласия на прекращение огня против Украины, однако ждать вечно не собирается.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
JP Morgan оценил риск глобальной рецессии из-за пошлин Трампа
О чем предупреждает JP Morgan
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в НАТО. Рютте отреагировал на скандальные заявления Трампа
Рютте успокоил всех украинцев
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина анонсировали новые переговоры с командой Трампа
Кремль похвастался началом "уважительного диалога" с США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?