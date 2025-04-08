"Це жахливо". Трамп публічно розкритикував Путіна та Росію

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що розлючений через посилення російським диктатором Володимиром Путіним терору щодо України. Попри це, він не пояснив, як збирається зупиняти РФ та її атаки.
Головні тези:
- Лідер США назвав ситуацію в Україні жахливою та розлютився через посилення бомбардувань з боку РФ.
- У Білому домі все ще чекають згоди Москви на припинення вогню.
Трамп жорстко висловився про дії Росії
Про своє обурення президент США заявив під час зустрічі з лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Білому домі.
Як зазначив Дональд Трампа, все, що зараз відбувається в Україні, — “дуже нехороша ситуація".
Очільник Білого дому вкотре повторив, що він та його команда проводять переговори, як з РФ, так і з Україною щодо потенційного мирного врегулювання.
До слова, нещодавно шеф американської дипломатії Марко Рубіо наголосив, що команда Дональда Трампа очікує від Кремля згоди на припинення вогню проти України, однак чекати вічно не збирається.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-