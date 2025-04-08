"Це жахливо". Трамп публічно розкритикував Путіна та Росію

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що розлючений через посилення російським диктатором Володимиром Путіним терору щодо України. Попри це, він не пояснив, як збирається зупиняти РФ та її атаки.

Трамп жорстко висловився про дії Росії

Про своє обурення президент США заявив під час зустрічі з лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Білому домі.

Як зазначив Дональд Трампа, все, що зараз відбувається в Україні, — “дуже нехороша ситуація".

Мені не подобається те, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони (росіяни — ред.) бомбардують як божевільні просто зараз. Дональд Трамп Президент США

Очільник Білого дому вкотре повторив, що він та його команда проводять переговори, як з РФ, так і з Україною щодо потенційного мирного врегулювання.

І ми ніби як наближаємось, але я не задоволений усіма бомбардуваннями, які відбуваються останній тиждень або десь так. Це жахливо, — обурився американський лідер. Поширити

До слова, нещодавно шеф американської дипломатії Марко Рубіо наголосив, що команда Дональда Трампа очікує від Кремля згоди на припинення вогню проти України, однак чекати вічно не збирається.