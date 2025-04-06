У Путіна анонсували нові переговори з командою Трампа
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У Путіна анонсували нові переговори з командою Трампа

Дмитрієв
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Джерело:  online.ua

6 квітня спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна — Кирило Дмитрієв — офіційно підтвердив, що нові контакти Кремля та Білого дому відбудуться "вже наступного тижня".

Головні тези:

  • Поплічник Путіна висловив обережний оптимізм щодо відновлення діалогу між Росією та США.
  • Москва також різко змінила свою позицію щодо гарантій безпеки для України.

Кремль похизувався початком “шанобливого діалогу" зі США

За словами поплічника Путіна, нові російсько-американські контакти очікуються вже на тижні з 7 квітня.

На цьому тлі спецпредставник російського диктатора заявив, що відчуває "обережний оптимізм з приводу того, що діалог Росії та США відновився".

Кирило Дмитрієв додав, що станом на сьогодні великий фокус — на відновленні відносин Москви та Вашингтона.

Я цим зайнятий давно, багато років. Безумовно, фокус на економічному та інвестиційному співробітництві...Ми бачимо початок шанобливого, гарного діалогу, — наголосив поплічник Путіна.

До слова, нещодавно спецпредставник російського диктатора виступив з новою неочікуваною заявою після переговорів у Білому домі.

Дмитрієв почав стверджувати, що деякі гарантії безпеки для України "можуть бути прийнятними", однак не пояснив, про що конкретно йдеться.

За його словами, команда Путіна нібито наразі відкрита для гарантій безпеки для Києва.

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