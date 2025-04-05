Путін може отримати 240 мільярдів євро — до чого тут Орбан
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін може отримати 240 мільярдів євро — до чого тут Орбан

Путін
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Джерело:  Spiegel

Шеф естонської дипломатії Маргус Цахкна публічно попередив Україну та її союзників, що російський диктатор Володимир Путін може отримати назад заморожені активи РФ у розмірі понад 240 мільярдів євро. Це станеться, якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокує продовження санкцій ЄС проти країни-агресорки.

Головні тези:

  • Євросоюз має гарантувати, що кошти не потраплять у руки Путіна навіть у разі відсутності одностайності у блоці.
  • Шеф МЗС Естонії пропонує позбавити Угорщину права голосу, поки ще є час.

Путін може отримати сотні мільярдів на продовження війни

Глава МЗС Естонії звертає увагу на те, що рішення про продовження санкцій потрібно повторно ухвалювати кожні пів року.

Ні для кого не секрет, що кожного разу необхідна згода команди угорського лідера Віктора Орбана, яка відома своєю проросійською позицією.

Якщо вони це заблокують у червні, то не тільки санкції закінчаться, а й нам доведеться передати 240 мільярдів євро Путіну. Як глави держав і урядів мають намір пояснити громадянам Європи, що вони передають Путіну гроші, які він має намір використати не тільки проти України, а й проти нас?

Маргус Цахкна

Маргус Цахкна

Глава МЗС Естонії

За словами естонського дипломата, у разі такої загрози офіційний Брюссель повинен буду конфіскувати російські активи — юридична можливість для цього є.

Цахкна наголосив: саме Євросоюз повинен гарантувати, що навіть якщо не буде одностайного рішення, кошти Путіну не повернуть.

Не можна вимагати гроші від наших платників податків на підтримку України, а не від Росії, яка є агресором, — підкреслив шеф естонської дипломатії.

На цьому тлі глава МЗС Естонії запропонував позбавити Орбана права голосу, щоб не допустити розколу всередині ЄС.

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