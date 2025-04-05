Завершення війни. Хто буде вести переговори з Путіним від імені Європи
Категорія
Політика
Дата публікації

Завершення війни. Хто буде вести переговори з Путіним від імені Європи

Макрон
Read in English
Джерело:  The Telegraph

Згідно з даними видання The Telegraph, саме французький лідер Еммануель Макрон може стати головним переговірником від Європи з російським диктатором Володимиром Путіним щодо встановлення миру в Україні.

Головні тези:

  • Наразі Макрона та Стармера вважають найбільш ймовірними переговірниками з Путіним від Європи.
  • Президент Франції готовий до цієї ролі, коли прийде час.

Макрон може представляти Європу на переговорах з Путіним

Як вдалося дізнатися журналістам, деякі члени "коаліції рішучих" схиляють президента Франції до того, щоб саме він зайняв ключову позицію у переговорах з Кремлем для завершення війни.

Станом на сьогодні Еммануель Макрон та британський лідер Кір Стармер, які очолюють групу країн, які планують досягти угоди про припинення вогню в Україні, є найбільш ймовірними переговірниками з Путіним.

Стармер не планує вести переговори з Путіним у рамках зусиль Британії щодо підтримки оборони України.

На цьому тлі інсайдери видання в Єлисейському палаці дали зрозуміти, що саме президент Франції може взяти на себе цю роль, "коли прийде час".

Як уже згадувалося раніше, 4 квітня у Києві відбулися зустрічі представників офіційних Парижа, Лондона та Києва з приводу введення європейських миротворців в Україну.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон анонсував новий пакет військової допомоги для України на суму 2 млрд євро
Володимир Зеленський
Макрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон підтримав ідею відправлення французьких миротворців до України
Володимир Зеленський
Макрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Для посилення ЗСУ. Макрон оголосив про роботу в Україні франко-британської місії
Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?