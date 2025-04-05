Завершення війни. Хто буде вести переговори з Путіним від імені Європи

Згідно з даними видання The Telegraph, саме французький лідер Еммануель Макрон може стати головним переговірником від Європи з російським диктатором Володимиром Путіним щодо встановлення миру в Україні.
Головні тези:
- Наразі Макрона та Стармера вважають найбільш ймовірними переговірниками з Путіним від Європи.
- Президент Франції готовий до цієї ролі, коли прийде час.
Макрон може представляти Європу на переговорах з Путіним
Як вдалося дізнатися журналістам, деякі члени "коаліції рішучих" схиляють президента Франції до того, щоб саме він зайняв ключову позицію у переговорах з Кремлем для завершення війни.
Станом на сьогодні Еммануель Макрон та британський лідер Кір Стармер, які очолюють групу країн, які планують досягти угоди про припинення вогню в Україні, є найбільш ймовірними переговірниками з Путіним.
На цьому тлі інсайдери видання в Єлисейському палаці дали зрозуміти, що саме президент Франції може взяти на себе цю роль, "коли прийде час".
Як уже згадувалося раніше, 4 квітня у Києві відбулися зустрічі представників офіційних Парижа, Лондона та Києва з приводу введення європейських миротворців в Україну.
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