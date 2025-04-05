Згідно з даними видання The Telegraph, саме французький лідер Еммануель Макрон може стати головним переговірником від Європи з російським диктатором Володимиром Путіним щодо встановлення миру в Україні.

Макрон може представляти Європу на переговорах з Путіним

Як вдалося дізнатися журналістам, деякі члени "коаліції рішучих" схиляють президента Франції до того, щоб саме він зайняв ключову позицію у переговорах з Кремлем для завершення війни.

Станом на сьогодні Еммануель Макрон та британський лідер Кір Стармер, які очолюють групу країн, які планують досягти угоди про припинення вогню в Україні, є найбільш ймовірними переговірниками з Путіним.

Стармер не планує вести переговори з Путіним у рамках зусиль Британії щодо підтримки оборони України. Поширити

На цьому тлі інсайдери видання в Єлисейському палаці дали зрозуміти, що саме президент Франції може взяти на себе цю роль, "коли прийде час".