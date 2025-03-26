Макрон анонсував новий пакет військової допомоги для України на суму 2 млрд євро

Франція надає Україні додаткові 2 мільярди євро військової допомоги. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон під час брифінгу з президентом Зеленським в Єлисейському палаці 26 березня.
Головні тези:
- Франція призначила Україні додаткові 2 мільярди євро військової підтримки, яка включає ракети, боєприпаси, ПТРК та інше.
- Президент Макрон підтвердив підтримку Франції для України та спрямування на мобілізацію всіх партнерів для надання допомоги.
Франція надає Україні 2 млрд євро військової допомоги
Як заявив Емманюель Макрон, Франція продовжить підтримувати Україну.
У пакет допомоги увійдуть:
протитанкові ракети MILAN;
засоби ППО: ракети MICA;
ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);
ракети наземного захисту Mistral;
бронемашини AMX-10RC;
боєприпаси, включно з дистанційно керованими.
Також буде профінансовано виробництво техніки в Україні у співпраці з французькими оборонними підприємствами.
Крім цього Франція продовжуватиме співпрацювати з Україною в обміні розвідданими.
Також Макрон зазначив, що світ знаходиться на вирішальному етапі припинення загарбницької війни Росії проти України.
26 березня Зеленський прибув у Францію на зустріч з президентом Еммануелем Макроном, щоб обговорити підготовку саміту країн "коаліції охочих", готових надати Україні гарантії безпеки. Саміт відбудеться 27 березня у Парижі.
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