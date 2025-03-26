Макрон анонсував новий пакет військової допомоги для України на суму 2 млрд євро

Франція надає Україні додаткові 2 мільярди євро військової допомоги. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон під час брифінгу з президентом Зеленським в Єлисейському палаці 26 березня.

Франція надає Україні 2 млрд євро військової допомоги

Як заявив Емманюель Макрон, Франція продовжить підтримувати Україну.

У пакет допомоги увійдуть:

протитанкові ракети MILAN;

засоби ППО: ракети MICA;

ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);

ракети наземного захисту Mistral;

бронемашини AMX-10RC;

боєприпаси, включно з дистанційно керованими.

Також буде профінансовано виробництво техніки в Україні у співпраці з французькими оборонними підприємствами.

Крім цього Франція продовжуватиме співпрацювати з Україною в обміні розвідданими.

Ми будемо продовжувати забезпечувати Україну завдяки нашим новоствореним партнерствам у секторі оборони. Ці додаткові 2 мільярди євро підтримки — це частина нашого бажання мобілізувати всіх партнерів, які будуть присутні, щоб виконувати підтримку найближчим часом. Поширити

Також Макрон зазначив, що світ знаходиться на вирішальному етапі припинення загарбницької війни Росії проти України.

Я вітаю ініціативу президента Трампа, яка спрямована на якнайшвидше скорочення та припинення бойових дій у тій послідовності, яка могла б допомогти нам досягти сталого та довгострокового світу, що гарантує безпеку України та континенту. Емманюель Макрон Президент Франції

26 березня Зеленський прибув у Францію на зустріч з президентом Еммануелем Макроном, щоб обговорити підготовку саміту країн "коаліції охочих", готових надати Україні гарантії безпеки. Саміт відбудеться 27 березня у Парижі.