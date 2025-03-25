Зеленський вирушає на перемовини до Макрона — яка мета

Уже 26 березня український лідер Володимир Зеленський відвідає Францію, де проведе чергову важливу зустріч з французьким колегою Емманюелем Макроном.
Головні тези:
- Зустріч Зеленського та Макрона має на меті підготовку до безпекового саміту.
- Франція обіцяє продовжувати та посилювати військову та фінансову підтримки України.
Що відомо про візит Зеленського до Франції
Про плани президента України 25 березня офіційно заявив Єлисейський палац.
Згідно з останніми даними, Макрон прийме Зеленського 26 березня ввечері для підготовки до безпекового саміту, який відбудеться у четвер, 27 березня.
Як уже згадувалося раніше, нещодавно Еммануель Макрон офіційно підтвердив, що саміт "коаліції охочих" щодо України відбудеться 27 березня у Парижі, за участю українського лідера.
Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.
10 днів тому відбулася зустріч військових керівників. У центрі уваги були плани щодо введення в Україну миротворчих сил.
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