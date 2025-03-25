Зеленський вирушає на перемовини до Макрона — яка мета
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Зеленський вирушає на перемовини до Макрона — яка мета

Що відомо про візит Зеленського до Франції
Джерело:  Le Monde

Уже 26 березня український лідер Володимир Зеленський відвідає Францію, де проведе чергову важливу зустріч з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Головні тези:

  • Зустріч Зеленського та Макрона має на меті підготовку до безпекового саміту.
  • Франція обіцяє продовжувати та посилювати військову та фінансову підтримки України.

Що відомо про візит Зеленського до Франції

Про плани президента України 25 березня офіційно заявив Єлисейський палац.

Згідно з останніми даними, Макрон прийме Зеленського 26 березня ввечері для підготовки до безпекового саміту, який відбудеться у четвер, 27 березня.

Глава держави підтвердить президенту Зеленському, що Франція зробить продовження та посилення військової та фінансової підтримки України своїм ключовим пріоритетом, — мовиться у заяві Єлисейського палацу.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно Еммануель Макрон офіційно підтвердив, що саміт "коаліції охочих" щодо України відбудеться 27 березня у Парижі, за участю українського лідера.

Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.

10 днів тому відбулася зустріч військових керівників. У центрі уваги були плани щодо введення в Україну миротворчих сил.

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