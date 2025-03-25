Зеленский отправляется на переговоры к Макрону — какая цель
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Зеленский отправляется на переговоры к Макрону — какая цель

Что известно о визите Зеленского во Францию
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Источник:  Le Monde

Уже 26 марта украинский лидер Владимир Зеленский посетит Францию, где проведет очередную важную встречу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Главные тезисы

  • Встреча Зеленского и Макрона состоится для подготовки к саммиту по безопасности.
  • Франция обещает продолжать и усиливать военную и финансовую поддержку Украины.

Что известно о визите Зеленского во Францию

О планах президента Украины 25 марта официально заявил Елисейский дворец.

Согласно последним данным, Макрон примет Зеленского 26 марта вечером для подготовки к саммиту по безопасности, который состоится в четверг, 27 марта.

Глава государства подтвердит президенту Зеленскому, что Франция рассматривает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим ключевым приоритетом, — сказано в заявлении Елисейского дворца.

Как уже упоминалось ранее, недавно Эммануэль Макрон официально подтвердил, что саммит "коалиции желающих" по Украине состоится 27 марта в Париже с участием украинского лидера.

Так называемая "коалиция желающих", которая готовит основу для гарантирования предстоящего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.

10 дней назад прошла встреча военных руководителей. В центре внимания находились планы по введению в Украину миротворческих сил.

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