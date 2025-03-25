Зеленский отправляется на переговоры к Макрону — какая цель

Уже 26 марта украинский лидер Владимир Зеленский посетит Францию, где проведет очередную важную встречу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Главные тезисы
- Встреча Зеленского и Макрона состоится для подготовки к саммиту по безопасности.
- Франция обещает продолжать и усиливать военную и финансовую поддержку Украины.
Что известно о визите Зеленского во Францию
О планах президента Украины 25 марта официально заявил Елисейский дворец.
Согласно последним данным, Макрон примет Зеленского 26 марта вечером для подготовки к саммиту по безопасности, который состоится в четверг, 27 марта.
Как уже упоминалось ранее, недавно Эммануэль Макрон официально подтвердил, что саммит "коалиции желающих" по Украине состоится 27 марта в Париже с участием украинского лидера.
Так называемая "коалиция желающих", которая готовит основу для гарантирования предстоящего послевоенного урегулирования, встретилась в начале марта в Лондоне.
10 дней назад прошла встреча военных руководителей. В центре внимания находились планы по введению в Украину миротворческих сил.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-