Макрон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2 млрд евро
Категория
Мир
Дата публикации

Макрон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2 млрд евро

Владимир Зеленский
Макрон
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Франция предоставляет Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время брифинга с президентом Зеленским в Елисейском дворце 26 марта.

Главные тезисы

  • Франция выделяет Украине 2 миллиарда евро военной помощи, включая ракеты, боеприпасы и другое вооружение.
  • Президент Макрон подтвердил намерение Франции поддерживать Украину и призвал всех партнеров к мобилизации для оказания помощи.
  • Военный сектор не единственный фокус помощи: французская сторона обещает помогать Украине также в сфере разведки и безопасности.

Франция предоставляет Украине 2 млрд евро военной помощи

Как заявил Эмманюэль Макрон, Франция продолжит поддерживать Украину.

В пакет помощи войдут:

  • противотанковые ракеты MILAN;

  • средства ПВО: ракеты MICA;

  • ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);

  • ракеты наземной защиты Mistral;

  • бронемашины AMX-10RC;

  • боеприпасы, включая дистанционно управляемые.

Также будет профинансировано производство техники в Украине по сотрудничеству с французскими оборонными предприятиями.

Кроме этого, Франция будет продолжать сотрудничать с Украиной в обмене разведданными.

Мы будем продолжать обеспечивать Украину благодаря нашим вновь партнерствам в секторе обороны. Эти дополнительные 2 миллиарда евро поддержки — это часть нашего желания мобилизовать всех присутствующих партнеров, чтобы выполнять поддержку в ближайшее время.

Также Макрон отметил, что мир находится на решающем этапе приостановки захватнической войны России против Украины.

Я приветствую инициативу президента Трампа, которая направлена на скорейшее сокращение и прекращение боевых действий в той последовательности, которая могла бы помочь нам достичь устойчивого и долгосрочного мира, обеспечивающего безопасность Украины и континента.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

26 марта Зеленский прибыл во Францию на встречу с президентом Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить подготовку саммита стран "коалиции желающих", готовых предоставить Украине гарантии безопасности. Саммит состоится 27 марта в Париже.

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