Макрон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2 млрд евро

Франция предоставляет Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время брифинга с президентом Зеленским в Елисейском дворце 26 марта.

Франция предоставляет Украине 2 млрд евро военной помощи

Как заявил Эмманюэль Макрон, Франция продолжит поддерживать Украину.

В пакет помощи войдут:

противотанковые ракеты MILAN;

средства ПВО: ракеты MICA;

ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);

ракеты наземной защиты Mistral;

бронемашины AMX-10RC;

боеприпасы, включая дистанционно управляемые.

Также будет профинансировано производство техники в Украине по сотрудничеству с французскими оборонными предприятиями.

Кроме этого, Франция будет продолжать сотрудничать с Украиной в обмене разведданными.

Мы будем продолжать обеспечивать Украину благодаря нашим вновь партнерствам в секторе обороны. Эти дополнительные 2 миллиарда евро поддержки — это часть нашего желания мобилизовать всех присутствующих партнеров, чтобы выполнять поддержку в ближайшее время. Поделиться

Также Макрон отметил, что мир находится на решающем этапе приостановки захватнической войны России против Украины.

Я приветствую инициативу президента Трампа, которая направлена на скорейшее сокращение и прекращение боевых действий в той последовательности, которая могла бы помочь нам достичь устойчивого и долгосрочного мира, обеспечивающего безопасность Украины и континента. Эмманюэль Макрон Президент Франции

26 марта Зеленский прибыл во Францию на встречу с президентом Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить подготовку саммита стран "коалиции желающих", готовых предоставить Украине гарантии безопасности. Саммит состоится 27 марта в Париже.