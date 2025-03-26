Макрон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2 млрд евро

Франция предоставляет Украине дополнительные 2 миллиарда евро военной помощи. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время брифинга с президентом Зеленским в Елисейском дворце 26 марта.
Главные тезисы
- Франция выделяет Украине 2 миллиарда евро военной помощи, включая ракеты, боеприпасы и другое вооружение.
- Президент Макрон подтвердил намерение Франции поддерживать Украину и призвал всех партнеров к мобилизации для оказания помощи.
- Военный сектор не единственный фокус помощи: французская сторона обещает помогать Украине также в сфере разведки и безопасности.
Франция предоставляет Украине 2 млрд евро военной помощи
Как заявил Эмманюэль Макрон, Франция продолжит поддерживать Украину.
В пакет помощи войдут:
противотанковые ракеты MILAN;
средства ПВО: ракеты MICA;
ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);
ракеты наземной защиты Mistral;
бронемашины AMX-10RC;
боеприпасы, включая дистанционно управляемые.
Также будет профинансировано производство техники в Украине по сотрудничеству с французскими оборонными предприятиями.
Кроме этого, Франция будет продолжать сотрудничать с Украиной в обмене разведданными.
Также Макрон отметил, что мир находится на решающем этапе приостановки захватнической войны России против Украины.
26 марта Зеленский прибыл во Францию на встречу с президентом Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить подготовку саммита стран "коалиции желающих", готовых предоставить Украине гарантии безопасности. Саммит состоится 27 марта в Париже.
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