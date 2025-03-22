Макрон требует "ядерного" ответа на решения Трампа

Французский лидер Эмманюэль Макрон и его команда заняли очень жесткую позицию в Евросоюзе. Официальный Париж настаивает на том, чтобы страны ЕС впервые в своей истории использовали мощные "ядерные" меры в ответ на тарифы США.
Главные тезисы
- Инструмент противодействия принуждению был разработан для сдерживания и реагирования на торговое давление третьих стран.
- Инициатива президента Франции пока не получила поддержки в Брюсселе, но дискуссии продолжаются.
Париж выступает за сдерживание США
Согласно данным журналистов, Франция присоединилась к небольшой группе стран, настроенных отстаивать свои интересы.
Команда Макрона и их союзники в блоке призывают обсудить применение так называемого инструмента противодействия принуждению (anti-coercion instrument) в ответ на тарифы Штатов.
Что важно понимать, этот "ядерный" инструмент был принят в Евросоюзе еще при первой каденции Дональда Трампа. Как известно, тогда Вашингтон объявил тарифы на экспорт из ЕС.
Впрочем, эта инициатива президента Франции пока не получила необходимой поддержки в Брюсселе.
По словам инсайдеров СМИ, любые дискуссии касательно использования инструмента далеки от завершения, ведь сначала страны блока хотят узнать, какие тарифы США введут 2 апреля.
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