Макрон вимагає "ядерної" відповіді на рішення Трампа

Французький лідер Емманюель Макрон та його команда зайняли максимально жорстку позицію у Євросоюзі. Офіційний Париж наполягає на тому, щоб країни ЄС уперше в своїй історії використали потужні “ядерні” заходи у відповідь на тарифи США.
Головні тези:
- Інструмент протидії примусу був розроблений для стримування та реагування на торговий тиск від третіх країн.
- Ініціатива президента Франції поки не отримала підтримки у Брюсселі, але дискусії тривають.
Париж виступає за стримування США
Згідно з даними журналістів, Франція приєдналася до невеликої групи країн, які налаштовані відстоювати свої інтереси.
Команда Макрона та їхні союзники у блоці закликають обговорити застосування так званого інструменту протидії примусу (anti-coercion instrument) у відповідь на тарифи Штатів.
Що важливо розуміти, цей “ядерний” інструмент був ухвалений у Євросоюзі ще за часів першої каденції Дональда Трампа. Як відомо, саме тоді Вашингтон оголосив тарифи на експорт з ЄС.
Утім ця ініціатива президента Франції поки не отримала необхідної підтримки у Брюсселі.
За словами інсайдерів ЗМІ, будь-які дискусії щодо використання інструменту є далекими від завершення, адже спочатку країни блоку хочуть дізнатися, які тарифи США запровадять 2 квітня.
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