Макрон вимагає "ядерної" відповіді на рішення Трампа

Французький лідер Емманюель Макрон та його команда зайняли максимально жорстку позицію у Євросоюзі. Офіційний Париж наполягає на тому, щоб країни ЄС уперше в своїй історії використали потужні “ядерні” заходи у відповідь на тарифи США.

Париж виступає за стримування США

Згідно з даними журналістів, Франція приєдналася до невеликої групи країн, які налаштовані відстоювати свої інтереси.

Команда Макрона та їхні союзники у блоці закликають обговорити застосування так званого інструменту протидії примусу (anti-coercion instrument) у відповідь на тарифи Штатів.

Інструмент протидії примусу був розроблений насамперед для стримування, а в разі необхідності — реагування на навмисні примусові дії з боку третіх країн, які використовують торговельні заходи як засіб тиску на суверенний політичний вибір Євросоюзу або окремих держав-членів. Поширити

Що важливо розуміти, цей “ядерний” інструмент був ухвалений у Євросоюзі ще за часів першої каденції Дональда Трампа. Як відомо, саме тоді Вашингтон оголосив тарифи на експорт з ЄС.

Утім ця ініціатива президента Франції поки не отримала необхідної підтримки у Брюсселі.

За словами інсайдерів ЗМІ, будь-які дискусії щодо використання інструменту є далекими від завершення, адже спочатку країни блоку хочуть дізнатися, які тарифи США запровадять 2 квітня.