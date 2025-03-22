Макрон вимагає "ядерної" відповіді на рішення Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації

Макрон вимагає "ядерної" відповіді на рішення Трампа

Макрон
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Джерело:  Bloomberg

Французький лідер Емманюель Макрон та його команда зайняли максимально жорстку позицію у Євросоюзі.  Офіційний Париж наполягає на тому, щоб країни ЄС уперше в своїй історії використали потужні “ядерні” заходи у відповідь на тарифи США.

Головні тези:

  • Інструмент протидії примусу був розроблений для стримування та реагування на торговий тиск від третіх країн.
  • Ініціатива президента Франції поки не отримала підтримки у Брюсселі, але дискусії тривають.

Париж виступає за стримування США

Згідно з даними журналістів, Франція приєдналася до невеликої групи країн, які налаштовані відстоювати свої інтереси.

Команда Макрона та їхні союзники у блоці закликають обговорити застосування так званого інструменту протидії примусу (anti-coercion instrument) у відповідь на тарифи Штатів.

Інструмент протидії примусу був розроблений насамперед для стримування, а в разі необхідності — реагування на навмисні примусові дії з боку третіх країн, які використовують торговельні заходи як засіб тиску на суверенний політичний вибір Євросоюзу або окремих держав-членів.

Що важливо розуміти, цей “ядерний” інструмент був ухвалений у Євросоюзі ще за часів першої каденції Дональда Трампа. Як відомо, саме тоді Вашингтон оголосив тарифи на експорт з ЄС.

Утім ця ініціатива президента Франції поки не отримала необхідної підтримки у Брюсселі.

За словами інсайдерів ЗМІ, будь-які дискусії щодо використання інструменту є далекими від завершення, адже спочатку країни блоку хочуть дізнатися, які тарифи США запровадять 2 квітня.

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