Макрон підтримав ідею відправлення французьких миротворців до України
Категорія
Світ
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Макрон підтримав ідею відправлення французьких миротворців до України

Володимир Зеленський
Макрон

Україна наразі має найбільшу армію в Європі, але європейці все ж відправлять і своїх миротворців як фактор стримування Росії. Про це під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським у Парижі 26 березня повідомив президент Франції Емануель Макрон.

Головні тези:

  • Макрон підтримав ідею відправлення французьких миротворців до України для підтримки суверенітету країни та як фактора стримування Росії.
  • Франція та Європейський союз готові підтримати Україну у зміцненні її армії та забезпеченні безпеки.
  • Україна має найбільшу армію в Європі та готується до підвищення її потужності за допомогою зовнішніх партнерів.

Армія України є авангардом усієї Європи — Макрон

Макрон пообіцяв зробити все необхідне для підтримки України.

Ми вже сьогодні будемо працювати над тим, щоб посилити цю армію, для того, щоб армія була потужною, стримуючою силою для агресора. Ми будемо вести військове планування, програмування, навчання і підтримку, тому що ЗСУ будуть авангардом нашої сили стримування.

Емануель Макрон

Емануель Макрон

Президент Франції

Він також підтримав ідею відправлення миротворців до України. За словами Макрона, сили стримування будуть стояти на військових базах в Україні у тилових районах.

Вони не будуть на лінії фронту, і не будуть на першій лінії контакту, але будуть силами, які будуть знаходитися на українській землі, і які будуть значними силами стримування.

За словами президента Франції, миротворці можуть навчати українських військових, забезпечувати логістику, а також стануть сигналом Кремлю.

Це сигнал, що якщо буде нова атака проти України, то будуть атаковані не лише ЗСУ, а також ці сили, наш розгорнутий контингент. А коли наш контингент в такій ситуації опиняється в прямому конфлікту, він отримує вказівки безпосередньо від генштабів своїх країн. І тому ми чітко тоді будемо діяти, ми не будемо зараз на фронті, але ми будемо гарантами стояти на українській землі, це пацифістський підхід. І єдиний, хто може занурити в конфлікт всю цю ситуацію, це Росія, якщо вона знов задумає піти на нову агресію.

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