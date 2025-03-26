Макрон підтримав ідею відправлення французьких миротворців до України

Україна наразі має найбільшу армію в Європі, але європейці все ж відправлять і своїх миротворців як фактор стримування Росії. Про це під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським у Парижі 26 березня повідомив президент Франції Емануель Макрон.

Армія України є авангардом усієї Європи — Макрон

Макрон пообіцяв зробити все необхідне для підтримки України.

Ми вже сьогодні будемо працювати над тим, щоб посилити цю армію, для того, щоб армія була потужною, стримуючою силою для агресора. Ми будемо вести військове планування, програмування, навчання і підтримку, тому що ЗСУ будуть авангардом нашої сили стримування. Емануель Макрон Президент Франції

Він також підтримав ідею відправлення миротворців до України. За словами Макрона, сили стримування будуть стояти на військових базах в Україні у тилових районах.

Вони не будуть на лінії фронту, і не будуть на першій лінії контакту, але будуть силами, які будуть знаходитися на українській землі, і які будуть значними силами стримування. Поширити

За словами президента Франції, миротворці можуть навчати українських військових, забезпечувати логістику, а також стануть сигналом Кремлю.