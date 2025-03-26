Україна наразі має найбільшу армію в Європі, але європейці все ж відправлять і своїх миротворців як фактор стримування Росії. Про це під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським у Парижі 26 березня повідомив президент Франції Емануель Макрон.
Головні тези:
- Макрон підтримав ідею відправлення французьких миротворців до України для підтримки суверенітету країни та як фактора стримування Росії.
- Франція та Європейський союз готові підтримати Україну у зміцненні її армії та забезпеченні безпеки.
- Україна має найбільшу армію в Європі та готується до підвищення її потужності за допомогою зовнішніх партнерів.
Армія України є авангардом усієї Європи — Макрон
Макрон пообіцяв зробити все необхідне для підтримки України.
Він також підтримав ідею відправлення миротворців до України. За словами Макрона, сили стримування будуть стояти на військових базах в Україні у тилових районах.
За словами президента Франції, миротворці можуть навчати українських військових, забезпечувати логістику, а також стануть сигналом Кремлю.
Це сигнал, що якщо буде нова атака проти України, то будуть атаковані не лише ЗСУ, а також ці сили, наш розгорнутий контингент. А коли наш контингент в такій ситуації опиняється в прямому конфлікту, він отримує вказівки безпосередньо від генштабів своїх країн. І тому ми чітко тоді будемо діяти, ми не будемо зараз на фронті, але ми будемо гарантами стояти на українській землі, це пацифістський підхід. І єдиний, хто може занурити в конфлікт всю цю ситуацію, це Росія, якщо вона знов задумає піти на нову агресію.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-