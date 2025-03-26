Макрон поддержал идею отправки французских миротворцев в Украину

У Украины сейчас самая большая армия в Европе, но европейцы все же отправят и своих миротворцев как фактор сдерживания России. Об этом во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже 26 марта сообщил президент Франции Эмануэль Макрон.

Армия Украины является авангардом всей Европы — Макрон

Макрон пообещал сделать все необходимое для поддержки Украины.

Мы уже сегодня будем работать над тем, чтобы усилить эту армию, чтобы армия была мощной, сдерживающей силой для агрессора. Мы будем вести военное планирование, программирование, обучение и поддержку, потому что ВСУ будут авангардом нашей силы сдерживания. Эммануэль Макрон Президент Франции

Он также поддержал идею отправки миротворцев в Украину. По словам Макрона, силы сдерживания будут стоять на военных базах Украины в тыловых районах.

Они не будут на линии фронта и не будут на первой линии контакта, но будут силами, которые будут находиться на украинской земле, и которые будут значительными силами сдерживания. Поделиться

По словам президента Франции, миротворцы могут учить украинских военных, обеспечивать логистику, а также станут сигналом Кремлю.