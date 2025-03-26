Макрон поддержал идею отправки французских миротворцев в Украину

У Украины сейчас самая большая армия в Европе, но европейцы все же отправят и своих миротворцев как фактор сдерживания России. Об этом во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже 26 марта сообщил президент Франции Эмануэль Макрон.
Главные тезисы
- Президент Франции поддержал идею отправки французских миротворцев в Украину для поддержки суверенитета страны и сдерживания России.
- Франция и Европейский союз обещают поддержать Украину в укреплении армии и обеспечении безопасности.
- Президент Макрон заверил, что усиление украинской армии сделает ее мощной силой сдерживания для любого потенциального агрессора.
Армия Украины является авангардом всей Европы — Макрон
Макрон пообещал сделать все необходимое для поддержки Украины.
Он также поддержал идею отправки миротворцев в Украину. По словам Макрона, силы сдерживания будут стоять на военных базах Украины в тыловых районах.
По словам президента Франции, миротворцы могут учить украинских военных, обеспечивать логистику, а также станут сигналом Кремлю.
Это сигнал, что если будет новая атака против Украины, будут атакованы не только ВСУ, а также эти силы, наш развернутый контингент. А когда наш контингент в такой ситуации оказывается в прямом конфликте, он получает указания от генштабов своих стран. Поэтому мы четко тогда будем действовать, мы не будем сейчас на фронте, но мы будем гарантами стоять на украинской земле, это пацифистский подход. И единственный, кто может погрузить в конфликт всю эту ситуацию, это Россия, если она снова задумает пойти на новую агрессию.
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