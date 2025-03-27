Для посилення ЗСУ. Макрон оголосив про роботу в Україні франко-британської місії

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив 27 березня, після зустрічі в Парижі “Коаліції охочих”, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням ЗСУ.

Макрон заявив про роботу в Україні франко-британської місії

Про це він сказав на пресконференції після саміту в Парижі .

Макрон повідомив, що в Україну буде відправлена "франко-британська команда" для "підготовки формату української армії завтрашнього дня".

Він додав, що робота над потенційним відправленням так званих "сил стримування" в Україну триває. Ці війська потенційно мають діяти як засіб "стримування" у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною.

EN DIRECT | Réunion de Paris sur la paix et la sécurité pour l’Ukraine : conférence de presse du Président @EmmanuelMacron. https://t.co/yfJD5gjvfb — Élysée (@Elysee) March 27, 2025

Макрон відзначив, що це могли б бути сили з "деяких країн-членів ЄС", які перебували б у "певних стратегічних місцях" в Україні. Поширити

Президент Франції сподівається, що буде підтримка таких дій з боку США, однак хоче підготувати альтернативний сценарій без участі Вашингтона.

Також французький лідер заявив: міністри закордонних справ держав коаліції мають 3 тижні для підготовки пропозицій щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні.

Раніше повідомляли, що у Франції допускають розміщення європейських миротворчих сил в Україні на відстані від лінії фронту, одним з варіантів є розгортання вздовж лінії Дніпра.

