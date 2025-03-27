Для посилення ЗСУ. Макрон оголосив про роботу в Україні франко-британської місії

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив 27 березня, після зустрічі в Парижі “Коаліції охочих”, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням ЗСУ.
Головні тези:
- Франко-британська місія працюватиме над посиленням Збройних Сил України в Україні.
- Місія включатиме відправлення сил стримування для можливого впровадження у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною.
- Президент Макрон сподівається на підтримку США, але готує альтернативний сценарій без участі Вашингтона.
Макрон заявив про роботу в Україні франко-британської місії
Про це він сказав на пресконференції після саміту в Парижі .
Макрон повідомив, що в Україну буде відправлена "франко-британська команда" для "підготовки формату української армії завтрашнього дня".
Він додав, що робота над потенційним відправленням так званих "сил стримування" в Україну триває. Ці війська потенційно мають діяти як засіб "стримування" у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною.
EN DIRECT | Réunion de Paris sur la paix et la sécurité pour l’Ukraine : conférence de presse du Président @EmmanuelMacron. https://t.co/yfJD5gjvfb— Élysée (@Elysee) March 27, 2025
Президент Франції сподівається, що буде підтримка таких дій з боку США, однак хоче підготувати альтернативний сценарій без участі Вашингтона.
Також французький лідер заявив: міністри закордонних справ держав коаліції мають 3 тижні для підготовки пропозицій щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні.
Раніше повідомляли, що у Франції допускають розміщення європейських миротворчих сил в Україні на відстані від лінії фронту, одним з варіантів є розгортання вздовж лінії Дніпра.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-