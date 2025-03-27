Для усиления ВСУ. Макрон объявил о работе в Украине франко-британской миссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 27 марта, после встречи в Париже Коалиции желающих, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением ВСУ.

Макрон заявил о работе в Украине франко-британской миссии

Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита в Париже.

Макрон сообщил, что в Украину будет отправлена "франко-британская команда" для "подготовки формата украинской армии завтрашнего дня".

Он добавил, что работа над потенциальной отправкой так называемых "сил сдерживания" в Украину продолжается. Эти войска потенциально должны действовать как средство сдерживания в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

EN DIRECT | Réunion de Paris sur la paix et la sécurité pour l’Ukraine : conférence de presse du Président @EmmanuelMacron. https://t.co/yfJD5gjvfb — Élysée (@Elysee) March 27, 2025

Макрон отметил, что это могли бы быть силы из "некоторых стран-членов ЕС", которые находились в "определенных стратегических местах" в Украине. Поделиться

Президент Франции надеется, что будет поддержка таких действий со стороны США, но хочет подготовить альтернативный сценарий без участия Вашингтона.

Также французский лидер заявил: у министров иностранных дел государств коалиции есть 3 недели для подготовки предложений по мониторингу соблюдения режима прекращения огня в Украине.

Ранее сообщалось, что во Франции допускается размещение европейских миротворческих сил в Украине на расстоянии от линии фронта, одним из вариантов является развертывание вдоль линии Днепра.