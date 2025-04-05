Завершение войны. Кто будет вести переговоры с Путиным от имени Европы
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Политика
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Завершение войны. Кто будет вести переговоры с Путиным от имени Европы

Макрон может представлять Европу на переговорах с Путиным
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Источник:  The Telegraph

Согласно данным издания The Telegraph, именно французский лидер Эммануэль Макрон может стать главным переговорщиком от Европы с российским диктатором Владимиром Путиным по установлению мира в Украине.

Главные тезисы

  • Пока Макрона и Стармера считают наиболее вероятными переговорщиками с Путиным от Европы.
  • Президент Франции готов к этой роли, когда придет время.

Макрон может представлять Европу на переговорах с Путиным

Как удалось узнать журналистам, некоторые члены "коалиции решительных" склоняют президента Франции к тому, чтобы именно он занял ключевую позицию по переговорам с Кремлем для завершения войны.

На сегодняшний день Эммануэль Макрон и британский лидер Кир Стармер, возглавляющие группу стран, планирующих достичь соглашения о прекращении огня в Украине, являются наиболее вероятными переговорщиками с Путиным.

Стармер не планирует вести переговоры с Путиным в рамках усилий Британии по поддержке обороны Украины.

На этом фоне инсайдеры издания в Елисейском дворце дали понять, что именно президент Франции может взять на себя эту роль, когда придет время.

Как уже упоминалось ранее, 4 апреля в Киеве прошли встречи представителей официальных Парижа, Лондона и Киева по поводу введения европейских миротворцев в Украину.

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