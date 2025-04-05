Трамп втрачає терпіння щодо Путіна. Що насправді відбувається у Білому домі

Згідно з даними видання Der Spiegel, американський лідер Дональд Трамп не збирається вічно чекати рішення щодо припинення вогню від російського диктатора Володимира Путіна. Цілком можливо, що незабаром у президента США просто увірветься терпець.

Трамп почав здогадуватися, що Путін його дурить

4 квітня очільник Держдепу Марко Рубіо публічно попередив Росію, що президент США не буде довго терпіти тактику затягування з боку російського диктатора Володимира Путіна.

За словами шефа американської дипломатії, наразі йдеться про "тижні, а не місяці".

Ми дізнаємося найближчим часом — через кілька тижнів, а не місяців, — чи серйозно Росія налаштована на мир. Я сподіваюся, що так, це було б добре для світу. Марко Рубіо Глава Держдепу США

На переконання американського дипломата, Дональд Трамп у жодному разі "не потрапить у пастку серії нескінченних переговорів".

На цьому тлі Рубіо звернув увагу на те, що Україна вже продемонструвала свою готовність до повного припинення вогню.

За словами журналістів, поки залишається незрозумілим, як команда Трампа відреагує, якщо Путін відкине пропозицію щодо припинення вогню проти України.