Розвідка Естонії заявляє про різку зміну ситуації на фронті

Протягом останнього тижня середня кількість атак армії РФ на полі бою наблизилася до 200 атак на добу. Сили оборони Естонії наголошують, що це свідчить про суттєве зростання тиску на українських захисників з боку ворога.

Що відомо про ситуацію на фронті

За словами представників розвідки Естонії, наразі вони не фіксують ознак зниження військової активності або підготовки до можливого перемир'я з боку Росії.

Ба більше, вказано, що країна-агресорка налаштована максимально використовувати поточну ситуацію, підтримуючи високий темп наступів.

Просто зараз її ключова ціль — виснажити Сили оборони України до можливого укладення угод, які обмежуватимуть інтенсивність бойових дій.

Згідно з останніми даними, Покровський напрямок, що на Донеччині, залишається головним ударним напрямком.

Що важливо розуміти, саме на нього припадає близько 40% від усіх добових атак. Попри це, на цій ділянці фронті російські загарбники уже кілька тижнів не досягають значного успіху.

Загалом, російські сили незначно просунулися в населених пунктах. У зв'язку з цим вони намагаються посилити наступ за їхніми межами, щоб порушити українські логістичні канали, — наголошують естонські розвідники. Поширити

На інших ділянках фронту за останній тиждень значних змін не відбулося.