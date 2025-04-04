ГУР повідомляє про знищення броньовика з “кадировцями” — фото

Головне управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердило факт знищення російського бронеавтомобіля "Тигр" з "кадировцями" у тимчасово окупованому Мелітополі.
Головні тези:
- Українські розвідники повідомляють про успішну ліквідацію щонайменше п'ятьох "кадировців".
- За останню добу українські військові ліквідували 1380 російських загарбників.
Українські воїни вполювали ще один ворожий "Тигр"
Як зазначають українські розвідники, 3 квітня 2025 року на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль “Тигр”, який належав армії РФ.
ГУР звертає увагу на те, що всередині перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу “Ахмат Восток”.
Згідно з останніми даними, щонайменше п’ять “кадировців” були успішно ліквідовані.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби втрати російських загарбників склали 1380 осіб.
Окрім того, українські бійці успішно знешкодили сім танків, 30 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 66 одиниць автомобільної техніки армії РФ.
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