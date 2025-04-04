Українські воїни уразили 9 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили 9 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 4 квітня 2025 року

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління БпЛА, дві гармати та командно-спостережний пункт російських окупантів.

Головні тези:

  • Генштаб ЗСУ повідомив про значні бойові втрати російської армії, включаючи втрати в особовому складі, техніці та артилерії.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 4 квітня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 920 950 (+1 380) осіб,

  • танків — 10 528 (+7) од,

  • бойових броньованих машин — 21 932 (+30) од,

  • артилерійських систем — 25 663 (+38) од,

  • РСЗВ — 1 349 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31 669 (+72) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 42 841 (+66) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що 4 квітня розпочалася 1136-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень.

3 квітня армія РФ завдала одного ракетного та 104 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 193 керованих авіабомби.

Окрім того, ворог здійснив понад 5600 обстрілів, з них 146 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 2203 дрони-камікадзе.

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