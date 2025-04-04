Украинские воины поразили 9 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, две пушки и командно-наблюдательный пункт российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 4 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.04.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 920 950 (+1 380) человек,

танков — 10 528 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 21 932 (+30) ед,

артиллерийских систем — 25 663 (+38) ед,

РСЗО — 1 349 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 669 (+72) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 42 841 (+66) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 4 апреля начались 1136-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.

3 апреля армия РФ нанесла один ракетный и 104 авиационных удара, использовав одну ракету и 193 управляемых авиабомба.