Украинские воины поразили 9 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили 9 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 4 апреля 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, две пушки и командно-наблюдательный пункт российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ сообщил о значительных боевых потерях российской армии, включая потери в личном составе, технике и артиллерии.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 4 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 920 950 (+1 380) человек,

  • танков — 10 528 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 21 932 (+30) ед,

  • артиллерийских систем — 25 663 (+38) ед,

  • РСЗО — 1 349 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 669 (+72) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 42 841 (+66) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 4 апреля начались 1136-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.

3 апреля армия РФ нанесла один ракетный и 104 авиационных удара, использовав одну ракету и 193 управляемых авиабомба.

Кроме того, враг совершил более 5600 обстрелов, из них 146 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 2203 дрона-камикадзе.

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