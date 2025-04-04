Украинские воины поразили 9 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, две пушки и командно-наблюдательный пункт российских оккупантов.
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ сообщил о значительных боевых потерях российской армии, включая потери в личном составе, технике и артиллерии.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 4 апреля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 920 950 (+1 380) человек,
танков — 10 528 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 21 932 (+30) ед,
артиллерийских систем — 25 663 (+38) ед,
РСЗО — 1 349 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 31 669 (+72) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 42 841 (+66) ед.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 4 апреля начались 1136-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.
3 апреля армия РФ нанесла один ракетный и 104 авиационных удара, использовав одну ракету и 193 управляемых авиабомба.
Кроме того, враг совершил более 5600 обстрелов, из них 146 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 2203 дрона-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-